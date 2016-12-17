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Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Китае

17 декабря 2016 16:23
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Новости Беларуси. Антон Кушнир стал победителем первого этапа Кубка мира сезона 2016/2017 в китайском Бейда Лейк.

В финале наш летающий лыжник показал лучший результат и первенствовал с суммой баллов 115,05.

Эта победа стала первой в карьере спортсмена после перерыва в выступлениях на соревнованиях топ-уровня. Напомним, Кушнир сделал паузу для того, чтобы поправить здоровье.

На соревнованиях в Китае белорус опередил китайцев Ци Гуанпю (114,48) и Чжоу Ханя (95,58).

Первый серьезный старт чемпиона Олимпиады-2014 после сочинского триумфа нашел отклик в социальных сетях.

Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Китае-1

Поклонники Антона ликуют, на страницах в социальных сетях они оставляют поздравления и желают новых побед и крепкого здоровья.

Среди самых преданных поклонников Кушнира, неизменно, – его семья. Менее часа назад супруга чемпиона  на своей странице в Facebook разместила трогательную запись.



Напомним, Антон Кушнир – не только прославленный спортсмен, но и многодетный отец. Семью он называет главным приобретением в жизни и признается, что медали завоевывает в первую очередь для своих ребятишек и супруги (здесь подробнее).

# Фристайл # Антон Кушнир # Фотофакт

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