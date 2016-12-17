Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Китае

Новости Беларуси. Антон Кушнир стал победителем первого этапа Кубка мира сезона 2016/2017 в китайском Бейда Лейк.

В финале наш летающий лыжник показал лучший результат и первенствовал с суммой баллов 115,05.

Эта победа стала первой в карьере спортсмена после перерыва в выступлениях на соревнованиях топ-уровня. Напомним, Кушнир сделал паузу для того, чтобы поправить здоровье.

На соревнованиях в Китае белорус опередил китайцев Ци Гуанпю (114,48) и Чжоу Ханя (95,58).