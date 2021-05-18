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В Будапеште начался второй соревновательный день ЧЕ по плаванию. Кто представит Беларусь?

18 мая 2021 13:05
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Новости Беларуси. В Будапеште стартовал Чемпионат Европы по плаванию, во второй соревновательный день сразу три представителя нашей страны поспорят за медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анастасия Шкурдай на дистанции 100 метров баттерфляем квалифицировалась с седьмым временем, ее результат – 57,92. Лидер финального заплыва – Луиза Ханссон из Швеции – 56,73 секунды.

В Будапеште начался второй соревновательный день ЧЕ по плаванию. Кто представит Беларусь?-1

На стометровке брассом Беларусь представит Илья Шиманович, наш пловец прошел в главный старт с шестым временем, он преодолел дистанцию за 59,23 секунды. Такой же результат и у турецкого пловца Беркаема-Омера Эгретира. На дистанции вдвое короче на спине попытает счастья наш Виктор Стаселович. В полуфинале он показал пятый результат – 25,02 секунды. Всего во вторник, 18 мая, в вечерней сессии программы участники разыграют шесть комплектов наград.

В Будапеште начался второй соревновательный день ЧЕ по плаванию. Кто представит Беларусь?-4

Напомним, национальная команда Беларуси отправилась на форум в количестве 10 человек и выступит в 20 дисциплинах и трех эстафетах.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Луиза Ханссон # Илья Шиманович # Беркаем-Омер Эгретир # Виктор Стаселович # Фотофакт

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