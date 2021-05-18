В Будапеште начался второй соревновательный день ЧЕ по плаванию. Кто представит Беларусь?

Новости Беларуси. В Будапеште стартовал Чемпионат Европы по плаванию, во второй соревновательный день сразу три представителя нашей страны поспорят за медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анастасия Шкурдай на дистанции 100 метров баттерфляем квалифицировалась с седьмым временем, ее результат – 57,92. Лидер финального заплыва – Луиза Ханссон из Швеции – 56,73 секунды.

На стометровке брассом Беларусь представит Илья Шиманович, наш пловец прошел в главный старт с шестым временем, он преодолел дистанцию за 59,23 секунды. Такой же результат и у турецкого пловца Беркаема-Омера Эгретира. На дистанции вдвое короче на спине попытает счастья наш Виктор Стаселович. В полуфинале он показал пятый результат – 25,02 секунды. Всего во вторник, 18 мая, в вечерней сессии программы участники разыграют шесть комплектов наград.