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В Бресте стартовал Кубок Беларуси по академической гребле

25 апреля 2015 18:34
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по академической гребле. В первый соревновательный  день спортсмены определяли сильнейших в семи финалах. 

Академики традиционно открывают сезон Кубком страны. В Брест приехали спортсмены из всех регионов, порядка 150 человек. Екатерина Карстен также участвует в турнире, однако её коронная дистанция в одиночке нынче только разминка. Наша прима в двойке с Юлией Бичик держит курс на Рио. Первые олимпийские лицензии представители академической гребли начнут разыгрывать на чемпионате мира во Франции 30 августа.

Победительница отечественного старта в одиночке Татьяна Кухта приняла эстафету у Карстен и теперь полна  сил и решительности.

Побед лёгких не бывает, тем более погодные условия в Беларуси весьма капризны. Суббота порадовала солнцем, но ветер стал дополнительной нагрузкой на участников Кубка.

Через неделю гребцы отправляются на первый этап Кубка мира в словенский Блед, перед  нашими ребятами стоит задача-максимум, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Гребля # Татьяна Кухта

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