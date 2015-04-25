Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по академической гребле. В первый соревновательный день спортсмены определяли сильнейших в семи финалах.

Академики традиционно открывают сезон Кубком страны. В Брест приехали спортсмены из всех регионов, порядка 150 человек. Екатерина Карстен также участвует в турнире, однако её коронная дистанция в одиночке нынче только разминка. Наша прима в двойке с Юлией Бичик держит курс на Рио. Первые олимпийские лицензии представители академической гребли начнут разыгрывать на чемпионате мира во Франции 30 августа.

Победительница отечественного старта в одиночке Татьяна Кухта приняла эстафету у Карстен и теперь полна сил и решительности.

Побед лёгких не бывает, тем более погодные условия в Беларуси весьма капризны. Суббота порадовала солнцем, но ветер стал дополнительной нагрузкой на участников Кубка.

Через неделю гребцы отправляются на первый этап Кубка мира в словенский Блед, перед нашими ребятами стоит задача-максимум, сообщили в программе «СТВ-спорт».