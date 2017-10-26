В Беларуси стали танцевать намного лучше: Международный турнир по спортивным танцам пройдет в Минске

Новости Беларуси. Международный турнир по спортивным танцам в эти выходные соберет в белорусской столице около 1000 пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 стран-участниц, высококвалифицированные судьи и жаркая состязательная борьба – всё это о танцевальном конкурсе «Кубок Белой Руси». Белорусские дуэты сейчас вовсю готовятся достойно представить страны на домашнем старте.

«Ты в танцах!» – эти заветные слова мечтает услышать любой участник популярного российского телешоу, но эти ребята даже без кастингов и просмотров знают, что с танцами их жизнь связана надолго.

Егор Болдыш, бронзовый призер Чемпионата мира среди молодежи:

Всегда что-то новое ищу, всегда что-то новое пробую. Еще не все попробовал – буду пробовать, пробовать и развиваться.

Егор – один из сильнейших в стране и мире в своей категории. На минских стартах он состязаться не будет, но показательное гала-шоу в завершении танцевального уикенда, в котором он выступит – новый вызов. А вот танцоры помладше тщательно шлифуют свои па. Совсем скоро они предстанут перед взыскательным оком жюри.

Александр Чижик и Михаил Булгаков, участники турнира:

Мы готовимся каждый день: хореография, тренировки, индивидуальные и групповые занятия.

Стараемся все отрабатывать, чтобы было заучено, тело само делало.

Около 1000 танцевальных пар в разных возрастных категориях – от начинающих до мастеров высочайшего класса – в течение двух дней будут сражаться за звание сильнейших. Кстати, оценит танцоров международное жюри. А некоторые специалисты задержатся еще и после конкурса, чтобы дать ребятам мастер-классы.

Людмила Цыркун, главный судья международной категории:

Именно организация мастер-класса позволила в последнее время шагнуть на совершенно другой уровень и заявить громко о нашей стране.

Судила на этих выходных Чемпионат мира в Италии, и очень приятно было, что судьи, которые меня даже не знают, говорили: «Беларусь? А мы даже на YouTube видели пары… У нас, в Италии стали хуже танцевать, а у вас, в Беларуси, стали танцевать намного лучше».