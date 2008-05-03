Узнать историю игр будущим звездам белорусского спорта поможет "Олимпийский атлас"

Инициатором издания стал Президентский спортивный клуб. И хотя тираж "Олимпийского атласа" небольшой – 3 тысячи экземпляров – его создатели уверены, что это поможет читателям лучше узнать историю игр и подружиться со спортом. Издание поможет познакомиться с деятельностью Международного олимпийского комитета и НОК Беларуси, достижениях белорусских атлетов на Олимпиадах. Сегодня первыми, кто увидел новый "Олимпийский атлас", стали ветераны белорусской спортивной журналистики и представители масс-медиа, которых в Национальном Олимпийском комитете поздравили с профессиональным праздником. Среди них и наши коллеги из спортивной дирекции телеканала СТВ – Николай Ходасевич, Анжелика Урман и Эльмира Хоровец.