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Утренняя зарядка с Марией Богатырь и телеведущим Ильей Кононовым

13 октября 2014 08:53
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«Он просто вездесущ: о нём пишут в прессе, показывают по телевизору, приглашают на вечеринки, встречают на тусовках!» - с нескрываемой радостью говорят о нем коллеги по эфиру.

Энергичный и яркий шоумен, Илья Кононов за свои годы успел добиться вершин совершенно разных профессий – он достиг успеха в спорте, прошел кастинг и попал на теле-проект «Дом-2».

Однако сегодня он - один из самых заметных и востребованных телеведущих Беларуси, без которого уже невозможно представить эфир «БелМузТВ». Теперь вторым домом для него стало телевидение!

Но есть у него еще один «дом» - это тренажерный зал, в котором Илья чуть ли не живёт, посещая его три раза в неделю... 

# Звезды # Мария Богатырь # Утренняя зарядка # Телеведущий

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