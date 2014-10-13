Утренняя зарядка с Марией Богатырь и телеведущим Ильей Кононовым

«Он просто вездесущ: о нём пишут в прессе, показывают по телевизору, приглашают на вечеринки, встречают на тусовках!» - с нескрываемой радостью говорят о нем коллеги по эфиру.

Энергичный и яркий шоумен, Илья Кононов за свои годы успел добиться вершин совершенно разных профессий – он достиг успеха в спорте, прошел кастинг и попал на теле-проект «Дом-2».

Однако сегодня он - один из самых заметных и востребованных телеведущих Беларуси, без которого уже невозможно представить эфир «БелМузТВ». Теперь вторым домом для него стало телевидение!

Но есть у него еще один «дом» - это тренажерный зал, в котором Илья чуть ли не живёт, посещая его три раза в неделю...