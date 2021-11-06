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«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте

06 ноября 2021 16:07
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Новости Беларуси. Легенда белорусского гиревого спорта Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это в рамках чемпионата страны по гиревому марафону. Минчанин улучшил свое же достижение.

«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте-1

Хоронеко, выполняя жим лежа одной рукой, поднял гирю весом 24 килограмма 181 раз. Причем сделал он это менее чем за 3 минуты – за 170 секунд.

«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте-4

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Я в рамках этого мероприятия попробовал установить рекорд. Удалось, но очень тяжело. Гирю 24 килограмма одной рукой, лежа, с ограничением времени в 3 минуты мне удалось 181 раз поднять. 170 секунд я затратил. Изюминка в чем, я не знал, смогу ли сделать рекорд, потому что в конце августа переболел коронавирусом. Состояние было довольно-таки серьезное. Но потихонечку по своей системе восстановился.

«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте-7

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:
Чемпионат Республики Беларусь, как правило, всегда люди готовятся к таким соревнованиям. Мы ждем острой борьбы. В конце, когда будет полумарафон 30 минут, ждем хороших результатов, ждем новых рекордов. Новый рекорд был уже у нас. Вячеслав Хоронеко в рамках нашего чемпионата установил рекорд. Ждем дальнейших еще рекордов.

«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте-10

Если же коснуться самого чемпионата Беларуси, то на помост выходили как мастера своего дела, так и ребята, делающие первые шаги в профессиональное спортивное будущее. А главной задачей организаторов турнира было объединение гиревиков всех возрастов и уровней мастерства, а также популяризация этого вида спорта среди молодежи.

# Спортивные соревнования # Вячеслав Хоронеко # Сергей Мацкевич # Фотофакт

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