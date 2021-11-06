«Удалось, но очень тяжело». Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд в гиревом спорте

Новости Беларуси. Легенда белорусского гиревого спорта Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это в рамках чемпионата страны по гиревому марафону. Минчанин улучшил свое же достижение.

Хоронеко, выполняя жим лежа одной рукой, поднял гирю весом 24 килограмма 181 раз. Причем сделал он это менее чем за 3 минуты – за 170 секунд.

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Я в рамках этого мероприятия попробовал установить рекорд. Удалось, но очень тяжело. Гирю 24 килограмма одной рукой, лежа, с ограничением времени в 3 минуты мне удалось 181 раз поднять. 170 секунд я затратил. Изюминка в чем, я не знал, смогу ли сделать рекорд, потому что в конце августа переболел коронавирусом. Состояние было довольно-таки серьезное. Но потихонечку по своей системе восстановился.

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:

Чемпионат Республики Беларусь, как правило, всегда люди готовятся к таким соревнованиям. Мы ждем острой борьбы. В конце, когда будет полумарафон 30 минут, ждем хороших результатов, ждем новых рекордов. Новый рекорд был уже у нас. Вячеслав Хоронеко в рамках нашего чемпионата установил рекорд. Ждем дальнейших еще рекордов.