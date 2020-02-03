Леонид Онижук: мы попали также в восьмерку сильнейших команд Европы по сборной

Новости Беларуси. Мужской чемпионат Беларуси по индорхоккею выходит на финишную прямую. В рамках третьего тура состоялось восемь игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одной из центральных стал поединок брестского «Строителя» и хоккейного клуба «Минск-2». Долгое время счет был ничейным – 1:1. Однако во второй половине встречи подопечные Леонида Онижука прибавили и сумели забить еще четыре мяча. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу брестчан.

Леонид Онижук, главный тренер СК «Строитель»:

Уровень нашего чемпионата растет. Свидетельство тому – удачные выступления сборной на чемпионате Европы, который состоялся в Швейцарии буквально в середине января, где команда вышла в дивизион А, восьмерку сильнейших. Где сейчас сыграла наша сборная женская, где удачно выступила. Мы попали также в восьмерку сильнейших команд Европы по сборной.

Команды явно подросли. Я думаю, что благодаря тем условиям, которые есть здесь – хорошее поле. Если бы было еще в Бресте, в других регионах, это было бы супер.