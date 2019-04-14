«У нас бойцовские качества есть, но не до конца». Капитан «Цмоков» Евгения Степанова о выигрышах, традициях и менталитете команды

Новости Беларуси. Баскетболистки «Цмоков» в очередной раз доказали, что они лучшие в стране. Финальная серия против гродненской «Олимпии» была недолгой, всего три матча, в каждом из которых «драконши» уверенно выигрывали. Как итог – третий кряду и пятый за последние шесть лет титул чемпионок. В гостях у программы «Неделя спорта» капитан команды Евгения Степанова.

Совсем недавно вы стали чемпионами. Какие эмоции у вас? Евгения Степанова, капитан БК «Цмоки-Минск»:

Самые наилучшие, мы очень рады. Возможно, сейчас это не так ощущается, как в прошлые года, потому что это стало, можно сказать, традицией. Я могу сказать, что эмоции уже улеглись. А интересно вот так вот играть, когда всё заранее известно? Евгения Степанова:

Ну почему известно? Я не могу так сказать. Все равно каждую игру ты ощущаешь какой-то мандраж, волнение. Две игры ты выиграл, а на третью выходишь и думаешь, что соперник ведь тоже может собраться, а мы можем расслабиться и проиграть. Поэтому игра на игру не приходится. То есть сохранилось еще это чувство тревожности, адреналина, новизны?

Евгения Степанова:

Есть. У меня точно есть. Я думаю, все ощущали и чувство расслабленности и то, что нужно подсобраться. В матчах, когда счет понятен, вы не спорите, кто больше забросит, кто больше подборов сделает? Евгения Степанова:

Нет, таких споров нету. Бывает, когда мы набираем около 90 очков. И мы шутим, что тот, кто забивает сотое очко, тот приносит торт собственной выпечки. Такое было очень редко в этом сезоне, но такие споры бывают. А торт вкусный оказался? Евгения Степанова:

Никто не пек, к сожалению. Может быть, дело в том, что баскетболистки не умеют печь? Евгения Степанова:

Нет, мы умеем печь. Мы очень часто, когда у нас бывает банный день, приносим свои выпечки. В этом плане у нас всё хорошо.

Вы можете все-таки сказать по персоналиям, без кого чемпионство «Цмоков» было бы невозможным? Евгения Степанова:

Наверное, без нашей MVP сезона, без Виктории Гаспер. Я думаю, каждый вкладывал свою частичку в победу, но эта девушка – основная центровая в нашей стране, поэтому благодаря ей и команде мы и выиграли. У вас очень экспрессивный тренер, который порой может разнести вас даже после победных матчей. Не обидно? Евгения Степанова:

Наверное, мы уже привыкли к этому. У нас, наверное, такой менталитет, что нас лучше поругать, мы тогда будем играть лучше, чем похвалить – и мы будем расслабляться. А хвалит когда нибудь?

Евгения Степанова:

Редко, скользяще, я бы сказала. Прямо не говорит, мол, я тебя хвалю, но можно подразумевать его похвалу. Вы вообще ожидали, что в финале будете играть с «Олимпией»? Было неожиданно для вас? Евгения Степанова:

«Олимпия» в этом году молодцы, они поднялись, выиграли достойно «Горизонт», поэтому не могу сказать, что это было сверхнеожиданностью.

Лидер «Олимпии» – Ольга Копылова, которой 37 лет. У женщин про возраст не говорят, но игрок возрастной. И при этом она в нашем чемпионате становится одной из лучших. Понятно, что уровень самой спортсменки высокий, но не говорит ли это о том, что наш чемпионат слабоват? Евгения Степанова:

Наверное, это говорит о том, что молодежь не может к ней подтянуться. И она показывает свой результат так, как она может сейчас. Если она может хорошо, то почему нет. В Америке люди заканчивают и в 41 год, и может даже позже. У нас, я думаю, она еще будет готова помогать своей команде. Был еще Еврокубок, в котором вы так здорово стартовали, но потом не совсем везло. Почему так получилось? Евгения Степанова:

Возможно, мы еще не совсем были готовы на тот момент ко всем играм: какие-то выстреливали, какие-то нет. Нужна более хорошая сыгранность, командная работа. Я думаю, что год-два и мы сможем пробиться в стадию дальше. Чего в первую очередь не хватает «Цмокам», чтобы в следующем сезоне выйти на новый уровень, не только во внутреннем чемпионате, но и в первую очередь на евроарене?