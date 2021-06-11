«Турнир очень высокого класса». Белорусские боксёры завоевали 13 медалей на международных соревнованиях в Минске

Спортсмены разыграли 20 комплектов наград в 13 весах у мальчиков и в 7 у девочек. Всего в соревнованиях принимали участие юные боксеры до 17 лет из 8 стран. Для белорусов данный старт – последняя проверка перед юношеским чемпионатом Европы, который в июле примет Тбилиси.

Вячеслав Майзель, судья международной категории (Израиль): В этом году турнир еще на уровень поднялся в организации, в боксе. Мне очень приятно находиться здесь, приезжать на каждый турнир и привозить команду, чтобы наша команда, ребята набирались опыта.

Максим Киселев, старший тренер юношеской сборной Москвы по боксу:

Я впервые в Минске, хотя в Беларуси бываю довольно часто. Этот турнир очень высокого класса, много хороших спортсменов, то есть для моей команды, которую я привез, это очень большой опыт, соревновательный опыт международных встреч. Мы здесь нашли очень много друзей, договорились о совместной работе. Мы будем встречаться в матчевых встречах, ездить на сборы, обогащать друг друга боевым опытом, и я думаю, что наша дружба никогда не остановится.

Турнир памяти Ботвинника проводится с 1998 года, последние семь лет проходит под патронажем Президентского спортивного клуба. Для талантливой молодежи этот старт – хорошая возможность проявить себя на международном ринге, а для тренеров – отыскать будущих чемпионов.