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Трое российских теннисистов прошли в четвертьфинал Australian Open

15 февраля 2021 18:14
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Новости Беларуси. 15 февраля на Australian Open стали известны все четвертьфиналисты мужского одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что впервые в истории на этой стадии сыграют три россиянина, причем турнирная сетка свела лицом к лицу двух из них. Силами померятся Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Трое российских теннисистов прошли в четвертьфинал Australian Open-1

Легко в одну четвертую шагнул Рафаэль Надаль. Второй номер мирового рейтинга на предыдущей стадии оставил не у дел итальянца Фабио Фоньини – 6:3, 6:4, 6:2.

Лидер мирового сезона серб Новак Джокович померится силами с представителем Германии Александром Зверевым. И, наконец, болгарин Григор Димитров сразится с Асланом Карацевым из России.

# Теннис # Даниил Медведев # Андрей Рублев # Рафаэль Надаль # Фабио Фоньини # Новак Джокович # Александр Зверев # Григор Димитров # Аслан Карацев # Фотофакт

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