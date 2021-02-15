Трое российских теннисистов прошли в четвертьфинал Australian Open

Интересно, что впервые в истории на этой стадии сыграют три россиянина, причем турнирная сетка свела лицом к лицу двух из них. Силами померятся Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Новости Беларуси. 15 февраля на Australian Open стали известны все четвертьфиналисты мужского одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легко в одну четвертую шагнул Рафаэль Надаль. Второй номер мирового рейтинга на предыдущей стадии оставил не у дел итальянца Фабио Фоньини – 6:3, 6:4, 6:2.

Лидер мирового сезона серб Новак Джокович померится силами с представителем Германии Александром Зверевым. И, наконец, болгарин Григор Димитров сразится с Асланом Карацевым из России.