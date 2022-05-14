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Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать»

14 мая 2022 19:03
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Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал международный юниорский турнир по женской борьбе на призы Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из Беларуси, России и Азербайджана.  

Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать»-1

14 мая день был очень насыщенным. На турнире состоялись квалификационные, полуфинальные и финальные поединки. Определились победители и призеры во всех весовых категориях. Отметим, у спортивных функционеров есть амбициозные планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности созданию единой борцовской лиги.  

Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать»-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:  
Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать. Мы всегда этого принципа придерживаемся. Сейчас, конечно, мы очень плотно работаем с Российской Федерацией. У нас проходят замечательные соревнования. Конечно, плохо, что нас отстранили. Конечно, нам не хватает международного опыта с другими странами. Но, поверьте, есть россияне и проходит замечательный турнир. Stayki Open на призы Союзного государства Беларуси и России.  

Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать»-7

Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ. Читайте здесь.

# Борьба # Ваграм Оганисян # Фотофакт

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