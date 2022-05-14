Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать»

14 мая день был очень насыщенным. На турнире состоялись квалификационные, полуфинальные и финальные поединки. Определились победители и призеры во всех весовых категориях. Отметим, у спортивных функционеров есть амбициозные планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности созданию единой борцовской лиги.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать. Мы всегда этого принципа придерживаемся. Сейчас, конечно, мы очень плотно работаем с Российской Федерацией. У нас проходят замечательные соревнования. Конечно, плохо, что нас отстранили. Конечно, нам не хватает международного опыта с другими странами. Но, поверьте, есть россияне и проходит замечательный турнир. Stayki Open на призы Союзного государства Беларуси и России.