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Гандбольный клуб «Мешков Брест» возвращается к тренировкам после карантина

05 ноября 2020 19:57
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Новости Беларуси. Игроки гандбольного клуба «Мешков Брест» возвращаются к командным тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Гандбольный клуб «Мешков Брест» возвращается к тренировкам после карантина -1

С 26 октября вся команда находилась на карантине и дистанционно занималась с тренером по физподготовке. На самоизоляции по-прежнему остаются 5 человек, их возвращение в общую группу ожидается в скором времени.  

В ноябре в рамках Лиги чемпионов «Мешков Брест» ждут два важных противостояния с «Фленсбургом»: 18 – в Германии, 25 – в Бресте.  

# Гандбол # Фотофакт

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