Гандбольный клуб «Мешков Брест» возвращается к тренировкам после карантина

С 26 октября вся команда находилась на карантине и дистанционно занималась с тренером по физподготовке. На самоизоляции по-прежнему остаются 5 человек, их возвращение в общую группу ожидается в скором времени.

В ноябре в рамках Лиги чемпионов «Мешков Брест» ждут два важных противостояния с «Фленсбургом»: 18 – в Германии, 25 – в Бресте.