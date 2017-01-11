Трачу часа четыре, но оно того стоит: в Веснянке открылась лыжная трасса

Новости Беларуси. Пять километров здоровья. В Минске обильные снегопады принесли не только неудобства, но и сыграли на руку любителям лыжных прогулок. В черте города немало парков и скверов, где можно встать на лыжи и не спеша покататься.

Но, пожалуй, одна из лучших трасс расположилась в Веснянке.

Она открывает новые просторы не только любителям, но и профессионалам. Причем, благодаря специальному освещению, использовать ее можно и поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

На почти пятикилометровой трассе находится место как для профессионалов, так и для любителей езды на лыжах. Это легко заметить, глядя на количество пришедших отметить открытие трассы.

Это, пожалуй, самая популярная столичная лыжная трасса. Своим новым сезоном она обязана циклону «Аксель» и рождественским холодам.

Снег и сильный мороз позволили привести ее в порядок. Чуть спали морозы, и здесь снова старт за стартом.

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы:

Здесь всегда кто-то есть. Если лет пять назад люди спрашивали: «А что это? Где это?», то сегодня ее знают.

Лидия Ивановна этому маршруту следует из года в год. Родом из Сахалина, она с детства не представляет зиму без лыжных прогулок.

Лидия Фетисова:

Хорошо. Сегодня немножко кольцо увеличили. Хорошая трасса, каждый год нормально делают.

Кстати, лыжи Лидии Ивановны и тех, кто обкатывает минскую трассу, скользят по природному снегу. Минску повезло больше, чем Бресту. Снега здесь меньше, поэтому лыжню здесь сформировали с помощью снежных пушек. Скрип лыж по искусственному снегу от настоящего ничем не отличается.

Иван Дрозд, заместитель директора Брестского гребного канала:

У брестчан очень популярен этот вид спорта. Они приходят семьями, чтобы отдохнуть.

А вот Александру, как настоящему мастеру спорта, совсем не принципиально покрытие. Тренируется он круглый год. Хотя и признается, что добираться на тренировки в центр столицы намного удобнее.

Александр Рожков:

Хорошая трасса, все радует. Нет никаких бугорков и заминок.

Фраза избитая, но юниоры здесь иногда проигрывают ветеранам. Если вечером на освещенной, как днем, трассе больше студентов и школьников, то пенсионеру Николаю Михайловичу досталась возможность кататься в любое время.

Николай Дубровский:

Час еду сюда, час катаюсь и час назад. Трачу часа четыре, но оно того стоит.

С самого начала зимы трасса в Веснянке открыта для лыжников-любителей.

Полный набор снаряжения можно арендовать прямо здесь. Профессионалы знают этот маршрут еще с лета, так как здесь практически круглогодично можно тренироваться на роликах. Некоторые спортсмены в шутку называют трассу главной лыжней страны.