Трачу часа четыре, но оно того стоит: в Веснянке открылась лыжная трасса

Новости Беларуси. Пять километров здоровья. В Минске обильные снегопады принесли не только неудобства, но и сыграли на руку любителям лыжных прогулок. В черте города немало парков и скверов, где можно встать на лыжи и не спеша покататься.
Но, пожалуй, одна из лучших трасс расположилась в Веснянке.
Она открывает новые просторы не только любителям, но и профессионалам. Причем, благодаря специальному освещению, использовать ее можно и поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
На почти пятикилометровой трассе находится место как для профессионалов, так и для любителей езды на лыжах. Это легко заметить, глядя на количество пришедших отметить открытие трассы.
Это, пожалуй, самая популярная столичная лыжная трасса. Своим новым сезоном она обязана циклону «Аксель» и рождественским холодам.
Снег и сильный мороз позволили привести ее в порядок. Чуть спали морозы, и здесь снова старт за стартом.
Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы:
Здесь всегда кто-то есть. Если лет пять назад люди спрашивали: «А что это? Где это?», то сегодня ее знают.
Лидия Ивановна этому маршруту следует из года в год. Родом из Сахалина, она с детства не представляет зиму без лыжных прогулок.
Лидия Фетисова:
Хорошо. Сегодня немножко кольцо увеличили. Хорошая трасса, каждый год нормально делают.
Кстати, лыжи Лидии Ивановны и тех, кто обкатывает минскую трассу, скользят по природному снегу. Минску повезло больше, чем Бресту. Снега здесь меньше, поэтому лыжню здесь сформировали с помощью снежных пушек. Скрип лыж по искусственному снегу от настоящего ничем не отличается.
Иван Дрозд, заместитель директора Брестского гребного канала:
У брестчан очень популярен этот вид спорта. Они приходят семьями, чтобы отдохнуть.
А вот Александру, как настоящему мастеру спорта, совсем не принципиально покрытие. Тренируется он круглый год. Хотя и признается, что добираться на тренировки в центр столицы намного удобнее.
Александр Рожков:
Хорошая трасса, все радует. Нет никаких бугорков и заминок.
Фраза избитая, но юниоры здесь иногда проигрывают ветеранам. Если вечером на освещенной, как днем, трассе больше студентов и школьников, то пенсионеру Николаю Михайловичу досталась возможность кататься в любое время.
Николай Дубровский:
Час еду сюда, час катаюсь и час назад. Трачу часа четыре, но оно того стоит.
С самого начала зимы трасса в Веснянке открыта для лыжников-любителей.
Полный набор снаряжения можно арендовать прямо здесь. Профессионалы знают этот маршрут еще с лета, так как здесь практически круглогодично можно тренироваться на роликах. Некоторые спортсмены в шутку называют трассу главной лыжней страны.