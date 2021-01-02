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Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд

02 января 2021 17:48
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Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд-1

В минувшем сезоне белорус установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде. Отныне ориентир для остальных – 55,34 секунды.

Кроме того, Шиманович дважды улучшал континентальные достижения и побил более 10 рекордов страны.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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