Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд

Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минувшем сезоне белорус установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде. Отныне ориентир для остальных – 55,34 секунды.
Кроме того, Шиманович дважды улучшал континентальные достижения и побил более 10 рекордов страны.