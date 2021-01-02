Белорус стал лучшим пловцом Европы. Он установил мировой рекорд

Новости Беларуси. Илья Шиманович – лучший пловец Европы 2020 года. Таков итог специализированного опроса, который проводил авторитетный портал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне белорус установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде. Отныне ориентир для остальных – 55,34 секунды.