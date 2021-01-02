Прямой эфир

Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»

02 января 2021 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К команде присоединился Дерек Винсент Кук-младший.

Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»-1

Форвард успел поиграть в элитном дивизионе баскетбольной лиги Канады. Но последний сезон провел в составе итальянской дружины «Баджерсе». Средняя статистика игрока – 5,5 очков и шесть подборов за 21 игру.

Куку 29 лет, его рост – 206 сантиметров.

# Баскетбол # Дерек Винсент Кук-младший # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»
02 января 2021 17:38

КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»

Новые имена победителей и единственный в Европе чемпионат. Подводим спортивные итоги 2020 года
31 декабря 2020 18:57

Новые имена победителей и единственный в Европе чемпионат. Подводим спортивные итоги 2020 года

Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский
31 декабря 2020 15:08

Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский