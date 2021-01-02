Дерек Винсент Кук-младший теперь будет играть за баскетбольный клуб «Цмоки»

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» укрепляет свои ряды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард успел поиграть в элитном дивизионе баскетбольной лиги Канады. Но последний сезон провел в составе итальянской дружины «Баджерсе». Средняя статистика игрока – 5,5 очков и шесть подборов за 21 игру.