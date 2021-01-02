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Сразу два громких ухода. Кто покинул БАТЭ?

02 января 2021 17:46
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Новости Беларуси. Два громких ухода из БАТЭ. Клуб покинули Егор Филипенко и Игорь Стасевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последнего можно смело причислить к легендам борисовского клуба. В общей сложности он провел в желто-синей футболке больше 10 лет. Но особенно успешным получились последние шесть сезонов. За это время Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси, четырежды – лучшим игроком чемпионата, шесть раз – лучшим полузащитником высшей лиги. За все годы в составе БАТЭ хавбек провел 413 матчей, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.

Сразу два громких ухода. Кто покинул БАТЭ?-1

В послужном списке Егора Филипенко 236 поединков за борисовский клуб, 13 точных ударов и 10 ассистов. Также он помог завоевать золото 2018 года.

# Футбол Беларуси # Егор Филипенко # Фотофакт

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