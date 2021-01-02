Сразу два громких ухода. Кто покинул БАТЭ?

Новости Беларуси. Два громких ухода из БАТЭ. Клуб покинули Егор Филипенко и Игорь Стасевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последнего можно смело причислить к легендам борисовского клуба. В общей сложности он провел в желто-синей футболке больше 10 лет. Но особенно успешным получились последние шесть сезонов. За это время Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси, четырежды – лучшим игроком чемпионата, шесть раз – лучшим полузащитником высшей лиги. За все годы в составе БАТЭ хавбек провел 413 матчей, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.