Теннис. Квалификация третьего в сезоне турнира Большого Шлема стартует уже сегодня

На 15-ой позиции в мировом рейтинге теннисисток-профессионалок начинает эту неделю наша Виктория Азаренко.

Напомним, что после участия в Ролан Гаррос у нее был перерыв, который она использовала для восстановления после травм.

Выступавшая на минувшей неделе в Бирмингеме Ольга Говорцова сделала в табели о рангах один шаг вперед и сейчас 38-я.

Лидеры нашей команды продолжат подготовку к главному травяному турниру года участием в состязаниях в британском Истбурне. Первой соперницей Говорцовой будет венгерка Агнеш Шавай, Азаренко в стартовом круге сыграет с 4-й сеяной Агнешкой Радванской из Польши.

Кстати, квалификация третьего в сезоне турнира Большого Шлема стартует уже сегодня. Право сыграть в основной сетке оспорят 250 игроков. Право выступить в основе Уимблдона 2010 получат 16 мужчин и 12 женщин.



Анжелика Урман, телекомпания СТВ.