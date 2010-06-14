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Теннис. Квалификация третьего в сезоне турнира Большого Шлема стартует уже сегодня

14 июня 2010 14:50
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На 15-ой позиции в мировом рейтинге теннисисток-профессионалок начинает эту неделю наша Виктория Азаренко.

Напомним, что после участия в Ролан Гаррос у нее был перерыв, который она использовала для восстановления после травм. 

Выступавшая на минувшей неделе в Бирмингеме Ольга Говорцова сделала в табели о рангах один шаг вперед и сейчас 38-я.

Лидеры нашей команды продолжат подготовку к главному травяному турниру года участием в состязаниях в британском Истбурне. Первой соперницей Говорцовой будет венгерка Агнеш Шавай, Азаренко в стартовом круге сыграет с  4-й сеяной Агнешкой Радванской из Польши.

Кстати, квалификация третьего в сезоне турнира Большого Шлема стартует уже сегодня. Право сыграть в основной сетке оспорят 250 игроков. Право выступить в  основе Уимблдона 2010  получат 16 мужчин и 12 женщин. 

Анжелика Урман, телекомпания СТВ. 

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