Теннис. Илья Ивашко вышел в ¼ финала турнира в Марселе

Илья Ивашко, 49-я позиция в мировом рейтинге, вышел в ¼ финала турнира в Марселе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус с легкостью выбил из борьбы спортсмена второй сотни Стефано Травалью, 119-й номер в табеле о рангах.