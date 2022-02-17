Прямой эфир

Теннис. Илья Ивашко вышел в ¼ финала турнира в Марселе

17 февраля 2022 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Илья Ивашко, 49-я позиция в мировом рейтинге, вышел в ¼ финала турнира в Марселе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус с легкостью выбил из борьбы спортсмена второй сотни Стефано Травалью, 119-й номер в табеле о рангах.

Теннис. Илья Ивашко вышел в ¼ финала турнира в Марселе-1

Все завершилось в течение часа, итоговый счет – 6:1, 6:3. Победитель турнира определится 20 февраля.

# Теннис # Илья Ивашко # Стефано Травалья # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пекине 17 февраля разыграют 6 комплектов медалей. Белорусы примут участие в двух видах программы
17 февраля 2022 08:50

В Пекине 17 февраля разыграют 6 комплектов медалей. Белорусы примут участие в двух видах программы

Результаты Валиевой на ОИ будут считаться предварительными. Суд ещё не провёл полного разбирательства
16 февраля 2022 19:55

Результаты Валиевой на ОИ будут считаться предварительными. Суд ещё не провёл полного разбирательства

«Вольём молодую кровь». Генсек БАТЭ о том, как изменится команда в новом сезоне
16 февраля 2022 19:53

«Вольём молодую кровь». Генсек БАТЭ о том, как изменится команда в новом сезоне