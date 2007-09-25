Тайсон признался

Накануне в США в Верховном суде округа Марикопа (штат Аризона) состоялось заседание по делу Майка Тайсона. Известнейшего в прошлом боксёра-супертяжеловеса обвиняют в хранении наркотиков и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Он признал себя виновным по обоим пунктам обвинения, поскольку только чистосердечное признание могло "скостить" срок заключения Тайсону, которому грозило семь лет тюрьмы.

Теперь же, 19 ноября, когда состоится очередное заседание по этому делу, Тайсон может быть приговорён к тюремному заключению сроком максимум на 6 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии и на 45 месяцев за хранение наркотиков.

В том, что он будет осужден, сомнений практически нет. Так что, скандально известному спортсмену почти на 100% предстоит "отмотать" еще один тюремный срок, после того как в 1992 году он был осужден на 6 лет за изнасилование.