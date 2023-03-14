Студенческая лига РЖД по баскетболу. Результаты полуфинальных матчей белорусских команд

Молодежная дружина Минска в полуфинальном матче встречалась с коллективом из Магнитогорска – МГТУ имени Ломоносова. Команда Георгия Кондрусевича одержала победу 92:53. В среду, 15 марта, наши баскетболисты в матче за первое место встретятся с командой из Казани «РПФ-Университет спорта».

В эти же дни в Суздали проходят игры финального тура женской Студенческой лиги. В первом полуфинальном матче «Горизонт-2» встречался с командой «Черные медведи-Политех» из Санкт-Петербурга. После первой половины игры белорусская дружина вела со счетом 35:33. Однако, к сожалению, в итоге наши баскетболистки потерпели поражение – 58:64. Во втором полуфинале молодежная команда Минска сражалась с еще одной питерской дружиной – ГУТИД. На перерыв коллективы ушли с минимальным перевесом в пользу белорусок – 34:33. Но подопечные Ольги Подобед повторили судьбу соотечественниц из «Горизонта» и в результате проиграли 65:73. Таким образом, 15 марта в матче за третье место встретятся белорусские команды «Горизонт-2» и «Минск».