Стипендии Президентского спортивного клуба получили более 200 спортсменов

Новости Беларуси. Стипендиатам Президентского спортивного клуба вручили именные свидетельства. В 2014 году ими будут 221 спортсмен и тренер, представляющие 32 вида спорта. Все они на протяжении года активно принимали участие в соревнованиях различного уровня - от чемпионатов мира и Европы до олимпийских фестивалей молодежи. По результатам этих соревнований спортсмены завоевали более 100 наград. Из них 21 высшего достоинства. При выплате стипендий более существенный акцент делается на поддержку спортсменов олимпийских и паралимпийских видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 18 декабря чествовали лучших спортсменов и тренеров, которым еще предстоит отстаивать честь страны на мировых первенствах. Президентский спортивный клуб вручил им именные свидетельства. Наград удостоены представители 32 видов спорта. Число награждённых рекордное – более двухсот человек.

И пистолет, и шпага — Екатерина Орел уверенно держит в руках любое оружие. Свой выбор в пользу современного пятиборья сделала шесть лет назад. С тех пор тренировки - два раза в день. Из зала в бассейн, на беговую дорожку или в конный манеж. Разнообразие и оружие, говорит, этим современное пятиборье и зацепило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпочтение хрупкая девушка отдает рыцарским дисциплинам — фехтование и конкур - ее главные козыри. За тренировками пришли успехи. В 2013 году - золото юниорского чемпионата мира в личном зачете, победа в миксте и первое место чемпионата Европы. По заслугам и награда — сегодня Екатерина Орел в числе стипендиатов Президентского спортивного клуба.

Дмитрий Лукашенко, Председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Надеемся, что стипендия Президентского клуба позволит вам не сбавлять набранный темп и станут хорошим подспорьем для достижения самых амбициозных целей.

Традиции присуждать стипендию перспективным спортсменам уже 8 лет. В разные годы ее получали биатлонисты Надежда Скардино и Евгений Абраменко, фристайлист Максим Густик, теннисист Владимир Игнатик.

На Олимпиаде в Лондоне стипендиаты президентского спортивного клуба завоевали 4 награды. Многие из тех, кт о сегодня получал именные свидетельства, уже в 2014 году будут выступать на турнирах топ-уровня. Сегодняшние юниоры готовятся оправдать авансы.

Более трети ребят материальную поддержку от Президентского спортивного клуба получают не в первый раз. Очередная церемония — и очередной рекорд — 221 именное свидетельство. С каждым годом достойных награды становится больше.

Внимание и финансовая поддержка — достойный стимул. Инвентарь, медикаменты, тренировочные сборы, восстановление после турниров — будущим звездам белорусского спорта материальная помощь придется кстати.