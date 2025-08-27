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Оршанский «Витэн» удачно стартовал в первом отборочном раунде ЛЧ по мини-футболу

27 августа 2025 18:08
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Оршанский «Витэн» удачно стартовал в первом отборочном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу. В дебютной встрече наш представитель не оставил никаких шансов клубу «Европа» из Гибралтара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы открыли счет на первой минуте. Спустя 60 секунд соперник сравнял. Но дальше наши парни полностью владели инициативой. Тотальное игровое преимущество они конвертировали в еще 6 результативных ударов. Судьба встречи была решена до антракта – 7:1. После перерыва накал утих. «Витэн» отправил в ворота обескураженного оппонента три мяча. Финальный результат 10:1. Хет-трик оформил Перемитин.

# Футбол

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