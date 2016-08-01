Спортивно-семейный праздник, который собрал более тысячи человек, прошел под Гомелем

Новости Беларуси. Фрисби, гири, бои на подушках и метание брёвен. Под Гомелем прошел крупнейшие спортивно-семейный праздник, где собрались около тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Цыбульник, заместитель председателя Гомельской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:

Цель праздника – создать максимально благоприятные условия, чтобы люди могли отдохнуть и прекрасно провести время, пообщаться.

Дмитрий Левков, участник слёта:

Не поленились, приехали из Жлобина. Поддерживаем семьёй спортивные мероприятия, участвуем и у себя дома. Стараемся больше внимания уделять спорту.

Пока отцы семейств соревновались в метании брёвен и перетягивании каната, самым популярным видом у детей стала пулевая стрельба. Кстати, самому юному участнику спортивного пикника не исполнилось ещё и года.

Артём Лыневский, участник слёта:

Мне очень понравилось. Я вообще люблю на День здоровья выезжать куда-нибудь на природу с папой. Еще мне понравились семейные соревнования.

Анна Лыневская, участник слёта:

Бегали, прыгали, стреляли. А ещё раздавали бесплатное мороженое и мы его ели!