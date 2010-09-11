Собственный зал по художественной гимнастике появится в Гомеле

10 сентября официально объявили о начале его строительства. Грациозный вид спорта на берегах Сожа успешно развивается уже более полувека. Но, не смотря на успехи гомельских спортсменов на мировых аренах, до сих пор тренировались они на правах квартирантов.

Лидия Сербина, как говорят, тренер от бога. Сколько чемпионок она подготовила за 38 лет карьеры, сейчас и не сосчитать. За это время изменилось многое, неизменно лишь одно – как и 40 лет назад хрупкие девочки в Гомеле учатся художественной гимнастике в условиях, далёких от идеальных.

Мягкий ковер, низкие потолки, отсутствие помоста. Чемпионов в Гомеле растят не благодаря, а вопреки. Спортсмены национальной сборной, и новички делят один ковер, совсем не предназначенный для художественной гимнастики.

Тем временем после бронзового успеха на олимпиаде в Пекине гомельчанки Алеси Бабушкиной, в школе просто нет отбоя от желающих заниматься художественной гимнастикой.

О проблеме услышали. И о строительстве нового зала заговорили вслух. А чтобы слова не остались только словами в фундамент будущего спортзала, уже заложен первый камень. Все надежды и мечты гомельских гимнасток сегодня в этой капсуле. Именно она закладывается в основание нового зала по художественной гимнастике. На Гомельщине уверены, что это не просто часть фундамента очередного спортивного сооружения, это залог будущих побед белорусского спорта.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.