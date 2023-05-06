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Соболенко обыграла первую ракетку мира и выиграла теннисный турнир в Мадриде

06 мая 2023 19:13
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Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек провели финальный поединок престижного теннисного турнира категории 1 000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Соболенко обыграла первую ракетку мира и выиграла теннисный турнир в Мадриде-1

Это второй подряд финал двух лучших теннисисток планеты. На турнире в Штутгарте Арина проиграла титул польской теннисистке. По статистике личных встреч Соболенко также пока уступает – Ига выиграла 7 матчей, Арина лишь 2. В финальном поединке в Мадриде белоруска выиграла первый сет – 6:3, уступила второй, но отыгралась в третьем. 

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Фотофакт

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