Соболенко обыграла первую ракетку мира и выиграла теннисный турнир в Мадриде

Это второй подряд финал двух лучших теннисисток планеты. На турнире в Штутгарте Арина проиграла титул польской теннисистке. По статистике личных встреч Соболенко также пока уступает – Ига выиграла 7 матчей, Арина лишь 2. В финальном поединке в Мадриде белоруска выиграла первый сет – 6:3, уступила второй, но отыгралась в третьем.