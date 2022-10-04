«СКА собрал только лучшие команды». Как прошёл первый день гандбольного турнира на призы Шевцова?

Новости Беларуси. В столичном Доме гандбола стартовал турнир на призы олимпийского чемпиона Юрия Шевцова среди юношей 2009-2010 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За трофей борются 10 команд из разных регионов Беларуси и России. Минск представлен пятью дружинами.

В первый день состоялись церемония открытия и семь противостояний. По их итогам заметно выделяются две команды: столичный СКА-1 и российский «Тольятти». Минчане уверенно обыграли свой третий состав. Гости же сначала разгромили РЦОР-2, а после одолели СКА-2. Отметим, СКА привез на турнир три сильнейших состава, у которых есть желание не только победить, но и помериться силами друг с другом.

Владимир Азаренко, главный тренер ГК СКА-2:

СКА собрал только лучшие команды, только конкурентоспособные, чтобы не было никаких проходных игр, для воспитания молодежи, для тренировки и подготовки к республиканским соревнованиям. Главный соперник – СКА-1, потому что это наша основная команда. Хочется всегда обыграть лучших.

Остроту конкуренции добавляют не только российские коллективы, но и команды из областных городов Беларуси. К примеру, «Гомель» уверенно переиграл РЦОР-2, а «Гродно» уже в упорной борьбе победил второй состав СКА.