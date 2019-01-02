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Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»

02 января 2019 15:30
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Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы 15 Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»-1

Несколько часов назад в Национальном аэропорту приземлился самолет сразу с несколькими дружинами на борту – Швейцарии и Словакии. Среди них были и хоккеисты, которые впервые приехали на международное первенство. И сразу по прилету они поделились своими ожидания от встречи с белорусской столицей.

Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»-4

Даниэль Марти, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:
Я впервые участвую в Рождественском турнире. Немного волнуюсь, но очень рад присоединиться к нашей сборной. Слышал от коллег по команде только позитивные отзывы об этом турнире, и, надеюсь, мы покажем хороший результат. Очень интересно получить новые впечатления и открыть для себя Беларусь.

Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»-7

Мартин Шютц, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:
Турнир прекрасно организован. Каждый год увожу с собой замечательные впечатления. Для любителей хоккея это отличный опыт. Мы всегда с радостью ждем целый год приезда в Беларусь, ведь здесь собирается так много игроков из разных стран. Для нас это возможность встретиться, пообщаться и завести новых друзей.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Даниэль Марти # Мартин Шютц # Фотофакт

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