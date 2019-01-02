Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»

Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы 15 Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы 15 Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько часов назад в Национальном аэропорту приземлился самолет сразу с несколькими дружинами на борту – Швейцарии и Словакии. Среди них были и хоккеисты, которые впервые приехали на международное первенство. И сразу по прилету они поделились своими ожидания от встречи с белорусской столицей.
Даниэль Марти, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:
Я впервые участвую в Рождественском турнире. Немного волнуюсь, но очень рад присоединиться к нашей сборной. Слышал от коллег по команде только позитивные отзывы об этом турнире, и, надеюсь, мы покажем хороший результат. Очень интересно получить новые впечатления и открыть для себя Беларусь.
Мартин Шютц, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:
Турнир прекрасно организован. Каждый год увожу с собой замечательные впечатления. Для любителей хоккея это отличный опыт. Мы всегда с радостью ждем целый год приезда в Беларусь, ведь здесь собирается так много игроков из разных стран. Для нас это возможность встретиться, пообщаться и завести новых друзей.
Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате