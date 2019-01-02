Швейцарский игрок о Рождественском турнире: «Для любителей хоккея это отличный опыт»

Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы 15 Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад в Национальном аэропорту приземлился самолет сразу с несколькими дружинами на борту – Швейцарии и Словакии. Среди них были и хоккеисты, которые впервые приехали на международное первенство. И сразу по прилету они поделились своими ожидания от встречи с белорусской столицей.

Даниэль Марти, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:

Я впервые участвую в Рождественском турнире. Немного волнуюсь, но очень рад присоединиться к нашей сборной. Слышал от коллег по команде только позитивные отзывы об этом турнире, и, надеюсь, мы покажем хороший результат. Очень интересно получить новые впечатления и открыть для себя Беларусь.