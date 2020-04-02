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«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020

02 апреля 2020 06:58
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Новости Беларуси. Пока битва за Кубок Президента в самом разгаре, накануне определился чемпион высшей лиги чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-1
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-2

Золото турнира оспаривали «Минские зубры» и команда «Беларусь U17». В серии до четырех побед счет был равный – 3:3. В решающем, седьмом матче, сильнее оказались юноши, обыграв соперника со счетом 3:1. У победителей шайбами отметились Польшаков, Шило, Яваш. В составе «зубрят» отличился Сурков.

«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-4

Дмитрий Шульга, главный тренер команды «Беларусь U17»:
Волнения особого не было. Нужно было что-то сделать с ребятами, чтобы они после шестой игры не сломались. Удалось их вывести из состояния психологической ямы. А дальше все уже зависело от них, как они настроятся и какую игру покажут.

«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-6
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-7
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-8

Мирослав Михалёв, нападающий команды «Беларусь U17»:
Я бы сказал, что сложно было не сегодня, а на протяжении семи матчей. После 3:0 было тяжело сделать этот последний шаг. И нужно отдать должное команде соперника. Шикарную серию мы провели, наверное, лучшая серия в моей жизни. От этого такие прекрасные эмоции.

«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-10
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-11
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-12
«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020-13

К слову, команда U17, на балл опередив «зубрят», стала победительницей регулярного чемпионата. Напомним, в прошлом сезоне обладателями Кубка был «Неман-2», который в 2020 году не смог пробиться дальше четвертьфинала.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Шульга # Мирослав Михалев

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