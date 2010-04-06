«Шахтер» – «Юность»: третий матч или дважды грабли по одному лбу не бьют

Жаль, что будущее солигорской команды пока в тумане: ведь первый сезон сделал, кажется, качественный хоккейный посев на местной почве.
Переполненные трибуны гнали горняков вперед. Между тем, психологическое состояние игроков «Шахтера» вызывало определенные опасения: от нокаута, в который их отправила «Юность» во втором минском матче еще надо было оправиться.
Но уже на третьей минуте Илья Камбович на этот счет успокоил. 1:0 – «Шахтер» в порядке. И в дальнейшем больше тревожных эпизодов было у ворот Шабанова: Андрущенко, Чуприс и иже с ними транжирили момент за моментом.
Во втором периоде, когда Артем Демков удвоил перевес хозяев, чувство дежавю оформилось окончательно: также уверенно горняки начинали и два предыдущих поединка.
Но впереди был еще третий период. И по его ходу навязчивое дежавю посетило нас еще раз. Как только в сознание игроков «Шахтера» проникла мысль о сохранении счета, «Юность» инициативу перехватила.
Ярослав Чуприс,
Если в давление играем, то получается. Если от обороны – нет. Попробуем исправиться.
Алексей Баранов дальним броском возродил интригу. А всего за 17 секунд до спасительной для хозяев сирены Артем Сенькевич отправил команды в раздевалки – готовиться к третьему в серии овертайму. 2:2.
Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:
Юность – опытная кубковая команда, которая играет до конца, не обращая внимание на счет. Какие-то моменты просто вырывает зубами. Местами где-то не тактично, по- хамски, но это им приносит пользу.
Дополнительный период вселил дополнительные силы в игроков «Юности». Тем более что хозяева неосмотрительно заработали два удаления подряд. Минчане штурмовали ворота Оксы, но шайба в рамку упорно не шла.
Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Если ты это не реализуешь, то бумеранг вернется в любом исполнении. Ребята сейчас даже не могут воспроизвести, как так получилось, что все разъехались, но так получилось.
Это тренер «Юности» о 2-ой минуте второго овертайма, когда Ярослав Чуприс изловчился отдать передачу на Евгения Ковыршина. Тот, падая, бросил и чудом попал – 3:2. «Шахтер» опять наступил на те же грабли, но на опыте в самый последний момент успел увернуться.