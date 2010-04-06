«Шахтер» – «Юность»: третий матч или дважды грабли по одному лбу не бьют

Переезд финальной серии в Солигорск обеспечил нечастый аншлаг на местной арене. Достижения «Шахтера» растопили лед недоверия. В субботу на хоккей потянулся и стар и млад.

Жаль, что будущее солигорской команды пока в тумане: ведь первый сезон сделал, кажется, качественный хоккейный посев на местной почве.

Переполненные трибуны гнали горняков вперед. Между тем, психологическое состояние игроков «Шахтера» вызывало определенные опасения: от нокаута, в который их отправила «Юность» во втором минском матче еще надо было оправиться.

Но уже на третьей минуте Илья Камбович на этот счет успокоил. 1:0 – «Шахтер» в порядке. И в дальнейшем больше тревожных эпизодов было у ворот Шабанова: Андрущенко, Чуприс и иже с ними транжирили момент за моментом.

Во втором периоде, когда Артем Демков удвоил перевес хозяев, чувство дежавю оформилось окончательно: также уверенно горняки начинали и два предыдущих поединка.

Но впереди был еще третий период. И по его ходу навязчивое дежавю посетило нас еще раз. Как только в сознание игроков «Шахтера» проникла мысль о сохранении счета, «Юность» инициативу перехватила.

Ярослав Чуприс,

Если в давление играем, то получается. Если от обороны – нет. Попробуем исправиться.

Алексей Баранов дальним броском возродил интригу. А всего за 17 секунд до спасительной для хозяев сирены Артем Сенькевич отправил команды в раздевалки – готовиться к третьему в серии овертайму. 2:2.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Юность – опытная кубковая команда, которая играет до конца, не обращая внимание на счет. Какие-то моменты просто вырывает зубами. Местами где-то не тактично, по- хамски, но это им приносит пользу.

Дополнительный период вселил дополнительные силы в игроков «Юности». Тем более что хозяева неосмотрительно заработали два удаления подряд. Минчане штурмовали ворота Оксы, но шайба в рамку упорно не шла.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Если ты это не реализуешь, то бумеранг вернется в любом исполнении. Ребята сейчас даже не могут воспроизвести, как так получилось, что все разъехались, но так получилось.

Это тренер «Юности» о 2-ой минуте второго овертайма, когда Ярослав Чуприс изловчился отдать передачу на Евгения Ковыршина. Тот, падая, бросил и чудом попал – 3:2. «Шахтер» опять наступил на те же грабли, но на опыте в самый последний момент успел увернуться.