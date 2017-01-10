Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь в программе «Простые вопросы»

В программе «Простые вопросы» Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, а так же первый представитель Беларуси в Совете Международной федерации хоккея.

Сергей Владимирович, добрый вечер! Формально наша с Вами встреча приурочена к прошедшему Рождественскому турниру на призы Президента Республики Беларусь. Но, если позволите, несколько других вопросов. Посмотрите, так получается, что Вы, насколько мне известно, самый первый член Совета Международной федерации хоккея от Беларуси. Вас, как бы, наверное, можно назвать своеобразным министерством иностранных дел белорусского хоккея. Насколько Вы согласитесь с этим?

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь:

Ну, можно так назвать, да. Я, как зампредседателя, курирую международные отношения, международное направление. Так что, пока так никто не называл, но интересное название.

Сергей Владимирович, позвольте такой вопрос. Я встретил Ваше интервью на удивительном сайте, готовился к нашей встрече, и Вы говорили о том, что неплохо было бы, чтоб создали хоккейный клуб в Великобритании или в Лондоне, который бы мог участвовать в чемпионате КХЛ. Это бы здорово влияло на развитие хоккея, особенно, если бы такая страна, как Великобритания, присоединилась. И тогда я подумал о том, что вот участие объединённой команды Балкан в Рождественском турнире – это тоже неслучайно. Это не потому, что мы искали слабых соперников. А потому что Вы, как, в том числе, международный функционер, ищете новые горизонты. Как собиралась, вообще, команда Балкан?

Сергей Гончаров:

Совершенно точно. Рождественский турнир – это не только хоккей и интересные игры, зрелище для болельщиков, но и спортивная дипломатия, так сказать. И для нас, особенно в преддверии заявки, так как в мае на конгрессе в Кёльне будет голосование по определению места проведения чемпионата мира 2021 года, конечно, вдвойне важно выстраивать отношения с коллегами и убеждать их в том, что нужно опять, вновь вернуться в Беларусь. И тут тоже нужно понимать, что такие страны, как Босния, Хорватия, ну, и возьмём там Грузию, Катар – они имеют столько же голосов, как Россия, Канада и Беларусь. И для того, чтоб они нас поддержали, они сами должны понимать, какие у нас условия тут. Многие, конечно, были в 2014 году на чемпионате мира, но не все.

И для нас важно не только просить, но предлагать взаимовыгодное сотрудничество.

Соответственно, родилась идея объединить Балканы, и важно было, чтобы приехали реальные руководители Федераций. И от каждой из 8 стран были то ли президенты, генеральные секретари. Соответственно, я считаю, что это – важнее, чем уровень, как они играют на льду. Интересно ещё было касательно балканской команды, что по окончании, на последнем банкете один из членов делегации спросил: «Вы-то сами понимаете, какое главное достижение того, что вы нас всех собрали?» Я сначала не понял. Он говорит:

«Ваше главное достижение – Вы нас всех объединили, собрали тут и мы ещё между собой не подрались».

Под конец турнира он подвёл итог, потому что эти все страны…

Очень сложные отношения.

Сергей Гончаров:

Да. И тут хороший пример, как спорт объединяет людей и как спорт может помогать политике. Конечно, мы все хотим, чтоб спорт был вне политики, но на деле это не так. Но политике спорт может очень сильно помогать.

Скажите, насколько мне известно, за команду Германии выступал 84-летний Эдуард Бшайд.

Сергей Гончаров:

Да.

Вообще, как к нему на площадке относятся? Его берегут? Так же, может быть, как Президента, стараются, ни в коем случае, не травмировать.

Сергей Гончаров:

Ну, конечно там – все люди же понимают, что тут не нужно щелчком «стрелять» со скоростью больше ста километров по такому человеку.

Ну, такой интересный момент. Посмотрите, такие именитые люди выходят на площадку, некоторые просто любители, которые никогда профессионально не сталкивались с силовой борьбой. Как ведут себя на хоккейной площадке по отношению друг к другу? Всё-таки, пиетет соблюдается? Тот, который вне площадки существует между людьми?

Сергей Гончаров:

Нет, ну, на Рождественском правило, что все игроки – это бывшие профессионалы. Это не просто любители. И что касается команды Балкан, то тут тоже они все за свои сборные играли. Ну, там, может быть, за исключением одного-двух человек, так что это – не просто любители, а бывшие игроки своих сборных команд.

Насколько мне известно, были организованы благотворительные акции, в которых принимали участие гости. Как к ним относились те, кто приехали, кстати, вот с Балкан и какое впечатление от этого?

Сергей Гончаров:

Опять-таки, Рождественский турнир – это не только хоккей, мы стараемся помогать, социальная составляющая.

И вот эта традиция очень хорошая, которая соблюдается на Рождественском турнире – то, что посещают команды детские дома.

И представители были очень тронуты и я даже чуть переживал, что дорога, может, займёт там полтора часа, куда ехать, что они будут уставшие, надо будет потом на игру успеть. Но они были в восторге.

Вы являлись главным исполнительным директором успешной подачи заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Все знают, как это было непросто. Вернее, мы даже не представляем, как это было непросто. Но вот по тем интервью и пресс-конференциям, которые давались потом, было понятно, что было определённое противостояние. Могли бы Вы рассказать, вообще, насколько оправдано было то, что все говорят – это была случайность, это было чудо?

Сергей Гончаров:

Перед тем, как меня приглашали работать над этим проектом и в Беларусь, я позвонил одному влиятельному человеку в мировом хоккее, который является советником президента Международной федерации – стоит ли принимать это предложение. С учётом того, что главная цель – это завоевать право проведения чемпионата мира.

И он мне ответил: «Никогда. Это не произойдёт».

Это было в 2007 году, когда он так сказал, но потом началось очень резкое активное развитие – у нас появилась «Минск-Арена», у нас появился клуб в КХЛ, наша сборная выступала на Олимпиаде, какое-то время мы даже были 7-ые в мире в рейтинге (сейчас мы на 9-ом месте). И тогда было трудно работать, потому что Беларусь немногие знали, приходилось рассказывать: что такое Беларусь, где Беларусь, какая у нас инфраструктура.

Сейчас, конечно, это будет намного легче, так как все помнят успешный чемпионат мира 2014 года.

И к каждой Федерации нужно найти свой ключик. Если ты думаешь, что там кто-то, какой-нибудь большой руководитель сказал, что: «Мы это сделаем, мы там переговорим со своими странами». Нет. Например, один мне рассказывал представитель, считалось, что он, вроде, в «русском блоке», такого «русского блока», в общем-то, там нет, но считалось, что он – представитель «русского блока». Я его спросил: «Так вот, если тебе скажут – руководитель регионов – проголосовать так или иначе. Что ты отвечаешь?» Он мне говорит: «Ну, я смотрю на него, улыбаюсь. Говорю, что, конечно. А потом я делаю то, что считаю нужным». Для кого-то важно знать, какие условия предоставлены для команд участников, потому что они будут участвовать в чемпионате мира – им важно знать, какие там условия раздевалок, как будет организован транспорт, все моменты.

Но большинство голосов – это из тех стран, которые не приедут со своими командами участвовать в чемпионате мира.

И с ними надо тоже разговаривать?

Сергей Гончаров:

Большинство голосов у них. 16 стран играют только в чемпионате мира, остальные 50 с лишним приезжают только, как делегаты или болельщики. Но, как делегаты на конгресс однозначно, и для них, конечно, более важно – убедить в том, что, голосуя за нас, они проведут более интересное время в нашей столице, чем в других городах наших конкурентов.

Вот какая интересная история. Поэтому, наверное, Вы и оказали такую неоценимую услугу, что на пресс-конференции тогдашней председатель Федерации хоккея Владимир Наумов сказал, что больше всего для участия, для того, чтобы Беларусь получила чемпионат мира, сделали два человека: Президент Беларуси Александр Лукашенко и, как ни удивительно, Сергей Гончаров. Как Вы это, вообще, пережили такое?

Сергей Гончаров:

Да, это, конечно, я считаю, наверное, самая главная награда, которую я получил – высказывание Владимира Владимировича Наумова.

Ну вот, мы провели чемпионат в 2014 году. Но, скажите, вот Вы без переводчика общались с представителями разных стран. Что Вы пытались рассказывать о Беларуси? Особенно тем, кто тогда ещё ничего не знал. Какие были самые необычные встречи или необычные мнения о Беларуси?

Сергей Гончаров:

Опять-таки, такие страны, как Северная Корея – туда не дозвонишься, и так легко не полетишь.

Но они тоже голосуют.

Сергей Гончаров:

Но они тоже голосуют. Так что – что делать? Они участвуют в чемпионате мира в своём дивизионе. На тот момент это было в Сербии. Так что полетел я в Сербию. Там вместе с послом нашей страны мы организовали банкет для команд-участников. Причём один представитель сказал: «Вот как интересно. Тут организаторы нас на вечеринку не пригласили, а тут откуда-то взялись белорусы, пригласили». И, конечно, мы рассказывали о своей стране, о гостеприимстве своём, о любви к хоккею, который присутствует в нашей стране. Самое главное – выстроить доверительные и дружеские отношения для того, чтобы они поверили в тебя и хотели за тебя голосовать.

И тогда, теперь, Сергей Владимирович, о будущем. Если мы один разу уже смогли показать миру, что мы можем на высочайшем уровне провести чемпионат мира, наши следующие планы? Можем ли мы ждать ещё раз это чемпионат? И какой у нас следующий горизонт?

Сергей Гончаров:

Сейчас мы подали заявку на проведение чемпионата мира 2021 года. 2021 год – конкуренты очень сильные в лице Финляндии. И, если удастся выиграть на 2021 год – здорово, тогда мы окончательно, так сказать, вошли в ранг лидирующих хоккейных стран. Потому что в хоккее принято каждые 7-10 лет возвращаться в сильную страну.

Если нет, то будем работать для того, чтобы завоевать 2022 год.

Сейчас, конечно, работается намного легче, так как никому уже не нужно объяснять, где Беларусь, и насколько у нас любят, и ценят, и знают хоккей. Никого не нужно убеждать в том, что мы в состоянии организовывать такое масштабное мероприятие. И все знают гостеприимство нашей страны. И мы тогда тоже организовали наилучшую фан-зону за всю историю чемпионатов мира. У нас была фан-деревня, как вот на Олимпиаде спортсмены все в Олимпийской деревне живут, у нас многие болельщики жили, на очень приемлемых условиях. И мы такую деревню создали, здания которой потом и сейчас служат университетам. Инфраструктура к 2014 году тоже насколько улучшилась – и аэропорт, и вся эта инфраструктура – она же работает дальше, на благо государства, благо людей.

Так что я вижу только плюсы в том, чтоб проводить такие мероприятия в республике.

Сергей Владимирович, в общем, я думаю, что у многих, да и у меня после нашей с вами беседы сложилось впечатление, что Рождественский турнир – это не только праздник, естественно, для Беларуси. Это – колоссальный такой хоккейно-политический ход в нашей борьбе за возможность провести ещё одно большое спортивное событие. Я надеюсь, что всё получилось удачно, но хотел бы у вас спросить: какой момент из прошедшего Рождественского турнира или из встреч, которые у Вас произошли в эти дни, или из того, что происходило на хоккейной площадке, Вам запомнится больше всего?

Сергей Гончаров:

Тут, конечно, я больше занимался балканской сборной. И, когда они пришли на «Минск-Арену», мы ж их тоже сначала пригласили на матч «Динамо-Минск»-СКА (Санкт-Петербург), где минчане обыграли лидера КХЛ. Они просто были шокированы таким вниманием, настолько счастливы видеть такую атмосферу, которая царит на «Минск-Арене» во время матчей, такой хоккей высокого уровня. И после матча мы их завели ещё в раздевалку, отдельно подготовленную на «Минск-Арене», где они все торжественно получили свои майки с именами. Мы специально им заранее не присылали, специально дизайн для них придумали.

И вот эта вот гордость, которую они чувствовали, тот момент мне запомнится.

Сергей Владимирович, поздравляю Вас с успешным проведением этого турнира, со всеми прошедшими праздниками. Большое спасибо за Ваше время для этого интервью, понимаю, что дни были напряжённые. А также желаю удачи и вместе со всеми нашими соотечественниками будем болеть за Беларусь, за то, чтобы мы не просто побеждали, как хоккейная сборная, но ещё и выиграли возможность проведения следующего чемпионата мира.