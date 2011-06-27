Сергей Гомонов – звезда минского «Динамо» 80-х гг. и замечательный тренер. 29 июня ему исполнилось бы 50 лет

Наша жизнь напоминает забег на дистанцию, длина которой у каждого своя. Остановиться и задуматься о смысле бытия нас, как правило, заставляет потеря дорогих сердцу людей. 19 сентября 2010 года скоропостижно покинул этот мир известный белорусский футболист и тренер Сергей Гомонов.

Юрий Антонович, главный тренер ФК «Звезда-БГУ»:

У нас как раз была игра чемпионата. Мы приехали, а мне сказали, что Серега умер. Сразу был шок. Потому что только вчера, допустим, разговаривали, а тут такое. Даже на установке я назвал не 11 человек, а 10.

Всю свою сознательную жизнь Сергей Гомонов был беззаветно предан футболу, в котором добился немало.

Болельщики со стажем, наверняка, и сейчас хорошо помнят его фирменный сверхдальний ввод мяча из аута, сеявший панику в рядах соперников минского «Динамо» конца 80-х годов прошлого столетия.

Гомонов-игрок отличался надежностью и умением безупречно выполнить тренерскую установку. А в быту его знали как скромного и порядочного человека.

Юрий Антонович, главный тренер ФК «Звезда-БГУ»:

Человеком, честно сказать, он был домашним, мало общался. Когда шел в компании, то мог пообщаться, поговорить. А так любил дома быть, смотреть телевизор, кроссворды разгадывать.

Пошумев с «бело-голубыми» на просторах Советского Союза и Европы, Сергей Анатольевич успел отметиться и в суверенном белорусском футболе.

В составе мозырского «МПКЦ» стал призером национального чемпионата и обладателем Кубка страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Завершив игровую карьеру в речицком «Ведриче», Сергей Гомонов ступил на нелегкую тренерскую стезю и щедро передавал свой богатый опыт подрастающему поколению минской «Звезды-БГУ».

Больших вершин столичный молодняк не покорил, но в элите белорусского футбола выглядел достойно. В июле 2010 года Сергей Анатольевич заступил на капитанский мостик клуба, в котором по иронии судьбы закончил играть.

Юрий Антонович, главный тренер ФК «Звезда-БГУ»:

В Речицу уехал. Тогда команда плелась в хвосте. А он пришел и поднял немного команду.

В сентябре 2010 года во время домашней побывки у Сергея Анатольевича прихватило сердце. Оказав первую помощь, супруга Любовь Григорьевна и дочка Даша вызвали скорую. Однако спасти Гомонова медикам не удалось.

Юрий Антонович, главный тренер ФК «Звезда-БГУ»:

Курненин ушел, Гомонов ушел. Все это минское «Динамо». Конечно, большая потеря.

29 июня Сергей Гомонов отметил бы полувековой юбилей. Он еще много мог дать белорусскому футболу, но жизнь распорядилась иначе.

Вечная память, Сергей Анатольевич.