Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным
Новости Беларуси. Под Минском стартовал открытый чемпионат МВД по стендовой стрельбе. Этому виду спорта – особое внимание, он заявлен в программе Вторых Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовы ли представители силовых ведомств Беларуси войти в национальную сборную?
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Стрелковая культура, к сожалению, сегодня в стране, не только в Министерстве, на мой взгляд, находится на недостаточно высоком уровне. И мы хотим ее повысить. Мы хотим сделать этот чемпионат традиционным. Он сегодня открытый, в нем могли участвовать все желающие.
Стрелки из 15 команд представляют как силовые ведомства, так и гражданские.
Соревнуются по официальным международным правилам – 100 выстрелов с человека. Кто точнее – квалифицируется в финал, по итогам которого определят самого меткого.
Александр Волоков, старший судья открытого чемпионата Министерства внутренних дел по стендовой стрельбе:
Мишени, которые кажутся легкими и летают близко на небольших скоростях, бывают даже более трудными, чем дальняя мишень на большой скорости.
Чтобы пристреляться, понадобилось время.
Александр Лучонок, СТВ:
В бегущую или летящую мишень нужно попасть выстрелом дробью из вот такого гладкоствольного ружья 12 калибра. Но делать это приходится практически вслепую.
Секрет точного попадания – вовремя нажать на спусковой крючок.
Для этого нужно просчитать расстояние и скорость выстрела. Кстати, для охотников стендовая стрельба – родная стихия.
Александр Волоков:
Стендовая стрельба по полету мишени имитирует дикую охоту, можно так сказать.
То есть бег зайца (мишень, которая катится), взлет фазана, пролет гуся.
Александр работает в Госинспекции охраны животного и растительного мира уже больше 8 лет. Долгие годы был оперативником, ловил браконьеров. Стрелковую форму, несмотря на переход на новую должность, все равно старается поддерживать.
Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Охотник – это первый человек, который охраняет и защищает природу. У нас в 2014 году несколько изменились правила охоты, ужесточились в части ответственности, уголовной и административной.
Сейчас мы третий год подряд наблюдаем снижение количества фактов грубых нарушений.
Александр шутит: если победит на чемпионате МВД, то попробует квалифицироваться на Европейские игры. Чтобы в 2019 году в Минске рассказать иностранцем, что такое «бег зайца» и как прервать «полет фазана».