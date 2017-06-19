Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным

Новости Беларуси. Под Минском стартовал открытый чемпионат МВД по стендовой стрельбе. Этому виду спорта – особое внимание, он заявлен в программе Вторых Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовы ли представители силовых ведомств Беларуси войти в национальную сборную?

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Стрелковая культура, к сожалению, сегодня в стране, не только в Министерстве, на мой взгляд, находится на недостаточно высоком уровне. И мы хотим ее повысить. Мы хотим сделать этот чемпионат традиционным. Он сегодня открытый, в нем могли участвовать все желающие. Стрелки из 15 команд представляют как силовые ведомства, так и гражданские. Соревнуются по официальным международным правилам – 100 выстрелов с человека. Кто точнее – квалифицируется в финал, по итогам которого определят самого меткого.

Александр Волоков, старший судья открытого чемпионата Министерства внутренних дел по стендовой стрельбе:

Мишени, которые кажутся легкими и летают близко на небольших скоростях, бывают даже более трудными, чем дальняя мишень на большой скорости. Чтобы пристреляться, понадобилось время. Александр Лучонок, СТВ:

В бегущую или летящую мишень нужно попасть выстрелом дробью из вот такого гладкоствольного ружья 12 калибра. Но делать это приходится практически вслепую. Секрет точного попадания – вовремя нажать на спусковой крючок.

Для этого нужно просчитать расстояние и скорость выстрела. Кстати, для охотников стендовая стрельба – родная стихия. Александр Волоков:

Стендовая стрельба по полету мишени имитирует дикую охоту, можно так сказать. То есть бег зайца (мишень, которая катится), взлет фазана, пролет гуся. Александр работает в Госинспекции охраны животного и растительного мира уже больше 8 лет. Долгие годы был оперативником, ловил браконьеров. Стрелковую форму, несмотря на переход на новую должность, все равно старается поддерживать.