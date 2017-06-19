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Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным

19 июня 2017 17:30
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Новости Беларуси. Под Минском стартовал открытый чемпионат МВД по стендовой стрельбе. Этому виду спорта – особое внимание, он заявлен в программе  Вторых Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовы ли представители силовых ведомств Беларуси войти в национальную сборную?

Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным -1

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Стрелковая культура, к сожалению, сегодня в стране, не только в Министерстве, на мой взгляд, находится на недостаточно высоком уровне. И мы хотим ее повысить. Мы хотим сделать этот чемпионат традиционным. Он сегодня открытый, в нем могли участвовать все желающие. 

Стрелки из 15 команд представляют как силовые ведомства, так и гражданские.

Соревнуются по официальным международным правилам – 100 выстрелов с человека. Кто точнее – квалифицируется в финал, по итогам которого определят самого меткого.

Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным -4

Александр Волоков, старший судья открытого чемпионата Министерства внутренних дел по стендовой стрельбе:
Мишени, которые кажутся легкими и летают близко на небольших скоростях, бывают даже более трудными, чем дальняя мишень на большой скорости.

Чтобы пристреляться, понадобилось время.

Александр Лучонок, СТВ:
В бегущую или летящую мишень нужно попасть выстрелом дробью из вот такого гладкоствольного ружья 12 калибра. Но делать это приходится практически вслепую.

Секрет точного попадания – вовремя нажать на спусковой крючок.

Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным -7

Для этого нужно просчитать расстояние и скорость выстрела. Кстати, для охотников стендовая стрельба – родная стихия.

Александр Волоков:
Стендовая стрельба по полету мишени имитирует дикую охоту, можно так сказать.

То есть бег зайца (мишень, которая катится), взлет фазана, пролет гуся.

Александр работает в Госинспекции охраны животного и растительного мира уже больше 8 лет. Долгие годы был оперативником, ловил браконьеров. Стрелковую форму, несмотря на переход на новую должность, все равно старается поддерживать.

Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным -10

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Охотник – это первый человек, который охраняет и защищает природу. У нас в 2014 году несколько изменились правила охоты, ужесточились в части ответственности, уголовной и административной.

Сейчас мы третий год подряд наблюдаем снижение количества фактов грубых нарушений.

Александр шутит: если победит на чемпионате МВД, то попробует квалифицироваться на Европейские игры. Чтобы в 2019 году в Минске рассказать иностранцем, что такое «бег зайца» и как прервать «полет фазана».

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Игорь Шуневич # Александр Драгун

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