СЕХА-лига. Белорусский гандбольный клуб СКА на выезде одолел «Пермских медведей»

Новости Беларуси. Белорусские гандбольные клубы провели очередные матчи в СЕХА-лиге. СКА удачно погостил у «Пермских Медведей», а вот «Машека» неудачно съездил к московскому ЦСКА.

Наши «армейцы» перебросали пермяков значительно. Порой их преимущество достигало 8 голов. Однако в концовке белорусы подрасслабились и позволили сопернику себя немного догнать. В итоге перевес составил +4 – 30:26. У нас самым полезным был Владислав Кривенко. На сего счету 9 голов.

В турнирной таблице СКА идет на втором месте. А вот «Машека» замыкает свой квартет. Наш представитель мало что смог противопоставить ЦСКА. У могилевской дружины по-прежнему 0 очков.