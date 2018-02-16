Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана

Новости Беларуси. Радость за нашу победу сейчас переживает вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гордость за успех и надежды на новые медальные старты – сегодня самые распространенные пожелания белорусским спортсменам в Пхенчхане.

Самые искренние эмоции переживают сейчас и в Южнокорейском Пхенчхане. Там находится наша съемочная группа. Моя коллега Юлия Бешанова — передает из столицы Олимпийских игр.

Юлия Бешанова, СТВ:

Исторический момент для белорусской сборной. Наконец-то у нашей команды первое золото! Его взяла фристайлистка Анна Гуськова. Причем подготовка к стартам происходила в очень непростых условиях: отменяли даже тренировки. Тем не менее, Алла Цупер и Анна Гуськова смогли собраться, выйти на трамплин и доказать, что они самые лучшие.