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Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана

16 февраля 2018 13:55
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Новости Беларуси. Радость за нашу победу сейчас переживает вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гордость за успех и надежды на новые медальные старты – сегодня самые распространенные пожелания белорусским спортсменам в Пхенчхане.  

Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана-1

Самые искренние эмоции переживают сейчас и в Южнокорейском Пхенчхане. Там находится наша съемочная группа. Моя коллега Юлия Бешанова — передает из столицы Олимпийских игр.  

Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана-4

Юлия Бешанова, СТВ:  
Исторический момент для белорусской сборной. Наконец-то у нашей команды первое золото! Его взяла фристайлистка Анна Гуськова. Причем подготовка к стартам происходила в очень непростых условиях: отменяли даже тренировки. Тем не менее, Алла Цупер и Анна Гуськова смогли собраться, выйти на трамплин и доказать, что они самые лучшие.  

Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана-7

Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана-9

Итак, Анна Гуськова открыла счет медалям белорусской команды по фристайлу на зимних Играх в Пхенчхане. Соревнования лыжных акробатов продолжатся выступлением мужчин, которые завтра, 17 февраля, проведут квалификацию, а 18 февраля определят сильнейших.  

Счёт белорусским медалям на ОИ-2018 открыт. Репортаж из Пхёнчхана-12

# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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