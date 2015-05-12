Заслуженный тренер СССР Михаил Цейтин – о спорте, войне и работе преподавателем физкультуры в 95 лет

Белорусский государственный университет физкультуры. Прямо сейчас начнется пара. На первый взгляд, она ничем не выделяется. Вот только ведет ее Михаил Ильич Цейтин – живая легенда белорусского и советского спорта, потому как почти 90 лет неразрывно с ним связан.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, ветеран ВОВ:

Я жил в Горках, в Могилевской области. И там вообще такой спортивный городишко. И я помню, что прошел фильм «Знак Зеро», и там этот Зеро проявлял фантастическую ловкость. И нам, всем мальчишкам, очень понравилось. Мы стали строить сооружения у себя дома, кольца, перекладины.

Во времена юности Михаила Ильича молодыми спортсменами двигало не алчное желание поскорее разбогатеть и даже не желание заполучить в свой послужной список как можно больше медалей. Люди просто любили спорт. Был самый настоящий культ здорового образа жизни.

Наверное, в середине прошлого века огромное количество имен советских спортсменов могло быть на слуху у всего мира. Но судьба распорядилась по-другому. На слуху у всего мира была Вторая мировая война.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, ветеран ВОВ:

Когда началась война, мы в это время готовились к физкультурному параду в Москве. Нас сразу построили и сказала: «Кто хочет воевать, в два часа дня соберитесь во дворе Института. А кто хочет продолжать учебу, добирайтесь в Москву». У меня, конечно, выбора другого не было – я сразу пошел на фронт.

В годы самой кровопролитной войны в истории практически все спортсмены Советского Союза сражались уже не на спортивных площадках, а в боевых окопах. И футболисты, и хоккеисты, и гимнасты на эти страшные годы стали участниками одной огромной баталии. На карту тут было поставлено больше, чем просто честь. Жизни людей и независимость своей страны – вот за что велась борьба. Впрочем, спортивная подготовка даже на войне решает многое.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, ветеран ВОВ:

Первый раз, когда я в этом убедился. Когда мы в отступлении форсировали реку Сож. Я не помню, возле какого города. Река была красная от крови, потому что многие не умели плавать. А самолеты на бреющем нас расстреливали, просто кошмар. И вот я почувствовал, что значит хорошая физическая подготовка.

Были ли разговоры на войне о спорте, как кто играл? На войне тоже, когда были минуты передышек, заходили разговоры. И самой любимой темой разговора был спорт. И как только начинался разговор о спорте, все делались родными.

Спорт был с Михаилом Ильичем и до войны, и во время. Очевидно, что после ее окончания он долго не думал, чем хочет заняться.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, ветеран ВОВ:

Мне предлагали начальником физподготовки Нахимовского училища, это должность полковника. Я даже и не подумал пойти. Я знал, что буду тренером. Только в Беларуси. Я никогда и не думал, сколько у меня было предложений поехать в другие страны работать (и в Соединенные Штаты в том числе), у меня никогда и мысли не было.

А дальше – спортивная карьера и огромный послужной список: сотни учеников, работа в тренерском штате сборной СССР по спортивной гимнастике. Он приложил руку даже к футбольному «Динамо» и сборной СССР по хоккею. И, наконец, участвовал в подготовке космонавтов – всего уже и не упомнишь.

Впрочем, точку ставить еще рано. Несмотря на то, что Михаилу Ильичу уже 95, чувствует он себя великолепно и до сих пор работает в родном университете, передавая буквально вековой спортивный опыт молодежи, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.