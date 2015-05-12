Белорусский футбол: почему зрители не ходят на стадионы?

Новости Беларуси. Столичное дерби в белорусском футболе пока не имеет того веса, как, например, у наших восточных соседей, россиян, и тем более англичан или испанцев. Наш корреспондент посетил матч 5-го тура Высшей лиги между клубами «Минск» и «Динамо», и попытался понять, почему дерби главного города страны никак не обретет культовый статус.

Болельщики римских клубов «Рома» и «Лацио» считают, что едва ли не лучше уступить первое место в Серии А, нежели проиграть Derby della Capitale. А вот в Беларуси такое понятие, как «столичное дерби» нет. Оно было, пока «Партизан» не увяз в финансовом болоте». А в очном противостоянии «Динамо» и «Минска» нет того напичканного страстями и взаимной ненавистью друг к другу заряда, который был на матчах «бело-голубых» и «красно-белых».

На уровне Высшей лиги противостояние «горожан» и «динамовцев» никак не тянет на дерби в полном смысле этого слова: не в обиду поклонникам футбольного клуба «Минск», но создать поистине «дербийный» антураж они не в силах.

Максим Витус, защитник ФК «Динамо» (Минск):

В белорусском чемпионате все привыкли, что как есть, так есть. Приходится смириться с этим. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше людей на трибунах. Команда старается показывать игру хорошую, где-то помимо этого, вокруг футбола, пытается делать что-то, привлечь как-то зрителей.

Возможно, всё изменит приближающийся переезд «горожан». Напомним, что после долгих скитаний футбольный клуб «Минск» наконец-то обрел свой дом, но сыграет там лишь в следующем туре. Что касается самого матча, то он проходил на ставшем для «Динамо» в последние годы родным старичке «Тракторе», рассказали в программе СТВ-Спорт.

Любопытно, что Вук Рашович за несколько часов до стартового свистка лишился своей неопределенной приставки «и.о.», и впервые вывел «динамовцев» на матч в роли главного тренера команды.

А под его руководством «бело-голубые» мало того что не проигрывают, но еще и не пропускают. В понедельник был повержен очередной соперник – «Минск», 3:0, дубль на счету Фатоса Бечирая, еще один результативный удар в активе Нусмира Файича.

Вук Рашович, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Мне очень понравилась игра сегодня. У нас открытый футбол был. Мы играли, старались. ФК «Минск» тоже играл в достаточно хорошо. Думаю, игра понравилась болельщикам.