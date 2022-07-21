Сборная Беларуси по волейболу завершила серию товарищеских матчей

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу победила команду Марокко в товарищеском матче. Но, в отличие от всех предыдущих спаррингов, нынче пришлось выложиться на все 100 %. Финальный счет – 3:2, хотя начало матча никаких проблем нам не сулило, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Олега Микановича легко взяли первый и второй сет – 25:22 и 25:13. Казалось, дожать оппонента не представляет никакого труда. На практике же марокканцы перестроились и перехватили инициативу. Два следующих отрезка остались за ними. И лишь на тай-брейке белорусы сумели вернуть себе инициативу – 15:10. На этом серия товарищеских матчей завершена. Теперь сборная переезжает в Санкт-Петербург, где поучаствует в «Мемориале Платонова».