Сборная Беларуси по индорхоккею в Лейпциге: журналисты СТВ будут вести репортажи из эпицентра событий

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по индорхоккею отправилась на чемпионат мира. В Германии наши девушки попытаются исправить ошибку предыдущего турнира, когда остановились в шаге от пьедестала. Тем более, что все предпосылки для успешного выступления нынче есть.

Основная часть команды до отъезда находилась на учебно-тренировочном сборе в Гродно - и отправилась в Лейпциг именно оттуда. Кстати, к предстоящему форуму белоруски готовились как ни к какому другому. И гродненский сбор стал последним, но отнюдь не единственным. До этого наши девушки выиграли три международных старта. И теперь хотят закрепить успех, но уже на официальном, мировом уровне.

В Германию отправилась и съемочная группа нашего телеканала. Журналисты СТВ будут вести репортажи из эпицентра событий. И надеются засвидетельствовать успех нашей сборной. Кроме того, на нашем сайте, www.ctv.by появится дневник мирового форума. В общем, от нас и от Вас не ускользнет ни одна важная деталь.

Остается лишь добавить, что первый матч сборная Беларуси проведет уже 4-го февраля.