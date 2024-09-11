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Сборная Беларуси досрочно вышла в плей-офф суперфинала Лиги Европы по пляжному футболу

11 сентября 2024 14:15
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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила соперников из Молдовы на групповом этапе суперфинала Лиги Европы, который в эти дни проходит в Альгеро, рассказали в программе «СТВ-Спорт»

Сборная Беларуси досрочно вышла в плей-офф суперфинала Лиги Европы по пляжному футболу-1

Уже с начала матча наши парни лидировали, в первом периоде им удалось забросить в ворота соперника четыре гола. В последующем белорусы отличись столько же раз. Итоговый счет 8:0. Напомним, ранее наша сборная одержали волевую победу над Швейцарией – 9:6. Тем самым двумя победами наши соотечественники пробили себе путевку в четвертьфинал. Поединки одной четвертой состоятся 13 сентября, а игры за медали запланированы на 15 сентября. К слову, В турнире участвуют 12 сборных. Они разбиты на три группы. В четвертьфинал напрямую выходят по две лучшие команды из каждого квартета и еще два коллектива, которые заняли третьи места.

# Спортивные соревнования

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