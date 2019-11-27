Роман Дюков о проигрыше минского «Динамо» «Адмиралу»: «Наступаем на те же грабли»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» бодро начали встречу, а после первого периода даже вели в счете – 2:0.

Шайбы на счету Андрея Костицына и Шейна Принса. Но во второй трети гости провели две шайбы в ответ. Швед Маркус Люнг за 6 минут оформил дубль. В третьем периоды обе команды имели пару возможностей, чтобы вырвать победу, но встреча перетекла в овертайм. А в дополнительное время «моряки» сумели вырвать победу. Викторию «Адмиралу» принес Юрий Петров. Как итог, «Динамо» уступает – 2:3, но набирает 1 балл.

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Начали хорошо первый период, контролировали полностью игру, во втором периоде тоже неплохо начали, но потом большинство немного безответственно сыграло, дало «Адмиралу» почувствовать игру в меньшинстве. Это дало им заряд, и они начали возвращаться в игру. По итогу упустили эту нить и в овертайме не смогли также сдержать их.