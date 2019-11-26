«Динамо» уступило «Адмиралу», но набрало балл в Западной конференции

«Зубры» бодро начали встречу, а после первого периода даже вели в счете 2:0. Шайбы на счету Андрея Костицына и Шейна Принса. Казалось, дальше пойдет как по маслу, но во второй 20-минутке гости провели две шайбы в ответ. Швед Маркус Люнг за шесть минут забросил дважды. В третьем периоды обе команды имели несколько возможностей, чтобы вырвать победу, но встреча перетекла в овертайм. А в дополнительную пятиминтку «моряки» сумели вырвать победу. Викторию «Адмиралу» принес Юрий Петров.