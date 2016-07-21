Рио-2016. 68 российских легкоатлетов не выступят на Олимпиаде из-за допингового скандала

Новости России. Российские легкоатлеты не выступят на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный арбитражный суд в Швейцарии отклонил иск 68 российских спортсменов, которые просили допустить их к участию в форуме.

До этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила спортсменам ехать на Игры в Рио из-за допингового скандала.

Арбитражный суд не стал менять столь суровый вердикт.

Российская сторона заявила, что решение суда ведомствам ещё предстоит проанализировать. А окончательную точку в этом деле поставит МОК через несколько дней, который вполне может и аннулировать отстранение спортсменов.

Впрочем, запрещённые препараты оказались в крови далеко не у всех атлетов. По итогам проверки международная легкоатлетическая федерация допустила к Играм лишь одну спортсменку из России, прыгунью в длину Дарью Клишину. Правда, выступить на Олимпиаде она сможет только под нейтральным флагом.

Российская сторона уже заявила, что решение суда ведомствам ещё предстоит проанализировать. Пока Олимпийский комитет России перенёс торжественные проводы своей сборной с 22 июля на другой день.

Напоминаем: летняя Олимпиада пройдет в Бразилии с 5 по 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.