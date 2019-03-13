Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»

На прошлой неделе команды дважды встречались в Могилеве, где хозяева одержали две уверенные победы и захватили лидерство в турнирной таблице. Однако 13 марта минчане были готовы дать отпор. Первую четверть они выиграли 24:21, а вот две следующие находились в роли догоняющих. В середине четвертой десятиминутки Андрей Рогозенко забросил трехочковый и сравнял счет – 65:65. И теперь уже «Борисфен» догонял, однако «Цмоки», вырвавшись, наконец, вперед, победу не отдали – 84:80.

Андрей Рогозенко, защитник БК «Цмоки-Минск» (резерв):

В первой игре с «Борисфеном» не было половины состава – было много травмированных игроков. Во вторую игру – да, мы плохо очень играли. Мы потом разобрали наши ошибки, исправили. Стены помогают, конечно. Болельщики помогают, энергию свою дают нам, и нам легче играть.

Мы защищались пару важных атак, не дали им забить. И потом в быстром отрыве забили свои легкие очки. Потом игра шла равная. Мы забили важные трехочковые броски в концовке и оторвались за счет этого. Не дали сопернику вернуться.