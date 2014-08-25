Рэпер 50 Cent предложил боксеру $750 тысяч долларов за чтение «Гарри Поттера» без ошибок

Новости США. Скандал между рэпером 50 Cent и профессиональным боксером Флойдом Мэйвезером-младшим набирает обороты в Штатах.

Спортсмен позволил себе грубое высказывание в адрес музыканта. Эта выходка и стала поводом для выяснения отношений.

Рэпер 50 Cent в социальной сети обратился к боксеру с просьбой прочесть без запинки хотя бы страницу «Гарри Поттера». На кону – 750 тысяч долларов.

50 Cent, американский рэпер:

Флойд, интересно, примешь ли ты мой вызов. Я дам тебе 750 тысяч долларов, которые ты сможешь пожертвовать любой благотворительной организации, которой захочешь, если только прочтешь одну страницу из «Гарри Поттера», ни разу не ошибившись.

Как отреагировал спортсмен, пока не известно. Если он все-таки решится принять вызов рэпера, сделать это ему будет непросто.

Судя по записям, опубликованным в Интернете, читает Флойд Мэйвезер-младший действительно с трудом.