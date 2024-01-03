Раубичи готовы принять этап Кубка Содружества по биатлону

Еще недавно в Беларуси погода не благоприятствовала зимним видам спорта. Несмотря на это, организаторы соблюдали все условия подготовки и поддерживали в «Раубичах» необходимый уровень снега. Сейчас комплекс полностью готов, на трассах проходят первые тренировки спортсменов.

Юрий Альберс, главный судья этапа Кубка Содружества по биатлону:

Была вложена такая солидная подушка снега. Естественно, снег таял серьезно, но все равно подушка остается довольно солидная, машины работали. Они, как правило, работают в ночь, подготавливают трассу, чтобы потом стягивало этот снег. А сейчас с таким морозом у нас вообще никаких проблем нет в этом плане. Еще вчера снег готовили, по возможности развезли на трассу, туда, где самые узкие места были. Закатали – и мы готовы.

В программе этапа три дисциплины: спринт, гонки преследования и масс-старты. Начнутся соревнования в пятницу и продлятся три дня. Для зрителей будут работать фуд-корты и магазины с сувенирами. Добраться до комплекса болельщики смогут специальным рейсовым автобусом от станции метро «Борисовский тракт». В соревнованиях примут участие более 60-ти ведущих спортсменов из России и Беларуси. На стартах зрители увидят не только восходящих звезд, но и одних из сильнейших биатлонистов мира. Среди них наши Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, а также россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова.