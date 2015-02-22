Раубичи-2015: участники − о стадионе и достопримечательностях, болельщики − о биатлонной моде и кумирах

Новости Беларуси. Событием недели стал чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей в «Раубичах», вчастности выступление белорусских спортсменов.

Прекрасным результатом наших болельщиков на неделе порадовала Дарья Блашко. Даша завоевала золото в спринтерской гонке на 6 километров среди девушек. С победой 19-летнюю спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко.

Кстати, было много сомнений насчет возможного результата выступления белорусских биатлонистов. Вроде бы главной задачей тренеры ставили не медали любой ценой, а, в первую очередь, постепенную подготовку юных атлетов к последующим испытаниям на взрослом уровне. Поэтому жесткого медального зачета и не было. Однако белорусская девушка, снова по имени Даша, через год после триумфа на олимпиаде в Сочи Дарьи Домрачевой, снова заставила белорусов гордиться своими атлетами.

Зрители стараются не отставать от спортсменов и 21 февраля внесли свою лепту: чтобы этот чемпионат запомнился, установили рекорд посещаемости на трибунах. Свободных мест не было.

Еще одна интересная особенность чемпионата мира: комплекс «Раубичи» принимает турнир мирового уровня сразу после реконструкции. Это уже фактически правило для обновленных или новых спортобъектов в Беларуси, как это было с «Минск-Ареной», «Чижовка-Ареной» или Велотреком. О празднике спорта в Раубичах сюжет программы «Неделя» на СТВ.

От Германии с Норвегией и до Новой Зеландии с Бразилией. Даже совсем казалось бы не биатлонные страны тоже не удержались − встали на лыжи. И хотя турнир юниорский, рекорды ставят по-взрослому.

Вот финиширует Андерс из Дании. Единственный спортсмен из этой страны. Взял и выиграл серебро в индивидуальной гонке. Между прочем, первая медаль датчан в истории под эгидой Международного союза биатлонистов. Скажем прямо: в его сервис-руме немноголюдно.

Андерс Эмиль Шиллеруп, участник юниорского чемпионата мира по биатлону (Дания):

Мой папа и тренер. Вот и вся команда. Они помогают мне готовить лыжи и делают это очень здорово. С одной стороны, мне нравится быть единственным биатлонистом - все внимание мне. Но с другой стороны, был бы рад, если бы меня поддержали другие ребята из Дании.

А вот вакс-кабины швейцарцев. В этой команде недостатка кадров нет. Сервисмены готовят лыжи к очередной гонке.

Себастьян Иост, сервисмен юниорской сборной по биатлону (Швейцария):

Нам нравится ваш снег. Швейцарские ребята, правда, не слишком удачно сегодня стреляли, но показали хорошую скорость на трассе. Так что мы угадали, как сегодня нужно подготовить лыжи.

После хорошей работы можно и прогуляться. Благо отель команда выбрала в центре Минска.

Себастьян Иост, сервисмен юниорской сборной по биатлону (Швейцария):

Как только приехал, сразу понял: здесь очень здорово. Прогулялся по городу. Заглянул на вашу знаменитую ледовую арену. Она такая современная и действительно очень большая! В самом деле у нас в Швейцарии нет ничего подобного.

А вот самих швейцарских биатлонистов в свободное от гонок время интересуют, как выяснилось, отнюдь не спортивные объекты. Лыжи в вакс-кабины сдали, теперь можно и по сторонам посмотреть.

Тилл Вистнер и Лино Фон, участники юниорского чемпионата мира по биатлону (Швейцария):

Что мы делаем в свободное время? Встречаемся с белорусскими девчонками. Общаемся, узнаем страну и культуру с их помощью. Белорусские девушки все такие красивые!

И все же наша ледовая арена заинтересовала не только швейцарских сервисменов. Биатлонистки из Казахстана и заодно болельщицы минского «Динамо».

Алина Слепенко, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Казахстан):

Думаем, если будет свободное время, сходить на хоккей, за «Динамо-Минск», поболеть.

Конечно, же болеют в Казахстане не только за наших хоккеистов. Пожалуй, нет среди нескольких сотен спортсменов ни одного, кто не знал бы нашу Дашу.

Арина Пантова, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Казахстан):

Дашу Домрачеву знаем, любим! Болеем за нее, она сильная, кумир наш!

Команда Казахстана, кстати, одна из самых опытных. Девушки выступали и на прошлогоднем юниорском чемпионате мира в Америке.

Алина Слепенко, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Казахстан):

Здесь лучше условия. Замечательная, подготовленная трасса, стрельбище.

Евгения Красикова, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Казахстан):

Конкуренция здесь очень большая. Если в Америке было 60 человек в нашей подгруппе, то в этом году уже почти 90 человек.

Конкуренция в Раубичах действительно большая. И хотя на юниорском уровне по определению нет ни фаворитов, ни аутсайдеров, по истине звездные фамилии в списках участников так или иначе оказались.

Кристина Резцова - дочь той самой Анфисы Резцовой, первой олимпийской чемпионки в истории биатлона и единственной женщины в мире, которая выиграла Игры сразу в двух зимних видах (еще и в лыжных гонках). Для самой Кристины это лишь первый серьезный старт.

Кристина Резцова, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Россия):

Честно сказать, я не стрелок. Это всем известно. Я, как мама, больше бегу. Я очень амбициозная. Наверное, немножко не хватило концентрации на стрельбе.

По маминым стопам пойти решила не сразу. Но гены, видимо, не обманешь.

Кристина Резцова, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Россия):

Допустим, если я начинала с лыж, то потом уходила и в танцы, и гимнастикой занималась, даже борьбой - тхэквандо я занималась ( не долго правда, пару приемов только знаю). Все равно, конечно, когда вся семья занимается, тебе тоже хочется. Потому что тебя постоянно возят на сборы, на соревнования. Это, естественно, детям нравится поначалу, а потом начинаешь заниматься и невозможно остановиться.

Кристина не первый раз в Раубичах. Российская команда часто выбирает Беларусь для сборов и тренировок. Так что и трассу, да и дорогу от Минска до спорткомплекса на лыжах и лыжероллерах преодолевала не раз. Привыкла и к этой гостинице. В номере, кстати, с ней, как всегда, плюшевый пес Роберт.

Кристина Резцова, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Россия):

Я люблю с ней в обнимку спать. Знаете, как будто человек охраняет. Так что без нее никуда.

А на досуге, между прочем, биатлонистка пишет стихи.

А вот это уже Марко. На старт в Раубичах готовится выйти старший сын легенды немецкого биатлона Рикко Гросса - четырехкратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира.

Сам Марко на юниорском уровне себя тоже зарекомендовал. В прошлом году на аналогичных стартах в Америке выиграл два серебра. На турнир в Раубичи приехал со своей девушкой. Она тоже выступает в составе немецкой команды. Правда, времени свободного здесь практически нет. Чемпионат мира - не время для романтических свиданий.

Марко Гросс, участник юниорского чемпионата мира по биатлону (Германия):

Я в основном сижу в отеле, готовлюсь к стартам, фокусируюсь на гонках. Когда будет больше свободного времени, надеюсь посмотреть Минск.

На своем биатлонном веку и уж тем более вместе с отцом, Марко объездил не мало спортивных стадионов. Живет семья Гросс в одном из крупнейших центров биатлона - Рупольдинге. Так что комплимент в адрес Раубич вдвойне приятен.

Марко Гросс, участник юниорского чемпионата мира по биатлону (Германия):

Стадион супер, отличные условия! Правда, гонка сегодня не моя, не мой день. Слишком много промахов на огневом рубеже. С таким результатом в стрельбе гонку не выиграть. Но трасса сама в прекрасном состоянии. Через пару лет, мне кажется, здесь будет Кубок мира.

Никлас Форсберг, участник юниорского чемпионата мира по биатлону (Швеция):

Я был поражен, когда приехал. Болельщики, стадион, организация - все просто на высочайшем уровне. Температура плюсовая, но трасса в хорошем состоянии. Снег в отличном состоянии всю гонку, редко где такое встретишь. Уверен, Раубичи в состоянии принять Кубок мира.

Отсюда за стрельбой спортсменов следят тренеры и члены команды. Альгимантас Шална и сам когда-то был по ту сторону ограждений. Сегодня он тренер американской команды, но на юниорском чемпионате мира в 1982 сам стрелял по мишеням в Раубичах. На этих самых трассах в составе советской сборной начинал биатлонную карьеру. То сборы, то соревнования. Здесь на лыжах пробегал с десяток лет.

Альгимантас Шална, тренер юниорской сборной по биатлону (США), олимпийский чемпион-1984:

Когда знал, что я поеду на чемпионат мира среди юниоров, когда чемпиона мира был уже назначен здесь, я уже мечтал, думал узнаю Раубичи или нет. Так все поменялось, что я не узнаю. Но здесь такие воспоминания теплые. Я вот смотрю - трассы эти, горы, стрельбище, сам бегал, тренировался столько много. Очень интересное чувство, очень здорово. Я уже говорил своим американским друзьям, что здесь должны быть и наверняка будут Кубки мира, чемпионаты мира взрослые в будущем. Потому что, я думаю, что если не лучший, то один из самых лучших стадионов в мире - 100%.

Спустя четверть века «камбэк». Теперь уже в составе сборной США, но снова в Раубичах. Изменился, говорит, не только стадион - изменилась страна.

Альгимантас Шална, тренер юниорской сборной по биатлону (США), олимпийский чемпион-1984:

Я еще не все видел, но уже видно. И дороги: уже из аэропорта до Минска освященная дорога, даже в мире я не знаю, где такая дорогая есть. Конечно, здесь очевидно поменялось все - 100%. Думаю, что люди довольные своим проживанием здесь. И то, что такие сооружения есть, людям интереснее соревнования здесь увидеть. Я думаю, белорусы молодцы!

Сергей Булыгин, вице-председатель нашей федерации биатлона, тоже выступал в юниорах в Раубичах в 1982. И, кстати, завоевал здесь две медали: серебро и бронзу. Бок о бок с Альгимантасом Шална поднимался и на олимпийский пьедестал. Сегодня бок о бок следят за юными спортсменами. Белорусскими и американскими. Между, выстрелами винтовок время есть и для ностальгии, и для того, чтобы впечатлениями обменяться.

Сергей Булыгин, первый заместитель председателя Белорусской федерации биатлона, олимпийский чемпион-1984:

Вы же знаете, что мы получили категорию А, где мы можем проводить сейчас соревнования любого уровня. Хотелось бы провести не только молодежный чемпионат мира, но и будем бороться за проведение взрослого чемпионата мира и Кубка мира по биатлону.

А вот кому не до ностальгии, так это болельщикам. Мало того, что на трассе страсти кипят, так еще и гостевая зона неподалеку. Угощенья на любой вкус. Вот, например, готовят блины. Не даром же Масленица. После гонки сюда заглянуть не прочь и спортсмены. Вот китайская команда. По-английски не говорят, но разве это мешает общению? И уж тем более шоппингу.

Охоту за сувенирами из Раубич развернули и настоящие фанаты биатлона. Самый престижный атрибут - значок. Как по кольцам на срезе дерева можно определить возраст, так по количеству значков на головном уборе стаж биатлонного фаната.

Константин, он журналист из России. На одной шляпе все его значки не умещаются.

Константин Бойцов, журналист (Россия):

Шляпа у меня уже третья по счету. Когда последний раз перевешивал, у меня их было 80. Сейчас уже на несколько больше. С местом уже натужно. Я надеюсь, еще на один сезончик хватит, а дальше, как говорится, будем думать! Значка из Раубич у меня пока нет - хожу ищу.

Белорусские болельщики тоже в тренде. Диванный период поддержки сборной уже позади, теперь колесят по биатлонным стадионам.

Болельщики:

Мы предпочитаем на трассах быть. Когда непосредственно чувствуешь, соприкасаешься с этой борьбой.

На трибуне тебя никто не услышит из спортсменов, естественно. Потому что тут очень много людей. На трассе всегда можно покричать, подбодрить. И ты уже знаешь, какой спортсмен идет. Как бы помогаем тренерам и спортсменам.

Наши спортсмены уже знают наши голоса и потом благодарят нас, что мы поддерживали их в борьбе.

Не могли пропустить Алексей с Александром и такое событие на домашнем стадионе. Раубичи - юниорский чемпионат мира - значок уже в послужном списке - занял свое место на шапке.

Болельщики:

Стараемся, охотимся везде за значками. Вчера не удалось нам купить значок, только сегодня.

Здесь, в Раубичах, мой первый этап в 1984 году был. Чемпионат мира. Я там совсем маленьким ребенком был, но прекрасно помню. Меня папа привел сюда. Еще был сумасшедший мороз. Вот, к сожалению, значка у меня нет.

Законодателем этой фанатской моды по праву считают «Болельщика №1». Немцу Норберту Штарке уже за 70. Свою знаменитую шапку он готов продать за 10 тысяч евро. Это более 330 значков и почти 3-килограммовый вес.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Что ж, не будем отставать от биатлонной моды! До 3-килограммовой шляпы, конечно, далеко, но начало положено.

И хотя ни одна из команд по-настоящему не делает ставку на результат - чемпионат ведь юниорский, главные победы у спортсменов впереди, здесь важнее набраться опыта, - все-таки спорт есть спорт.

Команда Украины среди лидеров. В копилке уже две золотые медали. В индивидуальных гонках блеснули представительницы прекрасного пола Юлия Журавок и Анна Кривонос. Украинцы тоже не редко выбирают Беларусь для своих тренировок.

Александдр Москаленко, тренер юниорской сборной по биатлону (Украина):

На цветочной церемонии награждения тренер, к моему стыду не знаю его фамилии, из Заячьей поляны привез из Логойска маленьких деток целый автобус. Они сразу подбежали, нас облепили, начали с нами фотографироваться. Приезжаем вчера на награждение, они опять тут уже, опять вокруг нас все: это ж вы у нас тренировались, давайте сфотографируемся! Отношение хорошее, по жилью, по питанию - вообще супер.

Отношения с белорусами самые что ни на есть теплые. В столь непростое время взоры соседей все чаще обращаются к Минску. Хорошо бы, чтобы только по спортивным поводам и чтобы стреляли во всем мире только по спортивным мишеням.

Александдр Москаленко, тренер юниорской сборной по биатлону (Украина):

Минск сейчас служит миротворцем. И ваш президент. Дай Бог, чтобы это все уже закончилось. Никто этого не хочет и, в первую очередь, мы. Потому что тратятся такие деньги на это, погибает народ. Эти же деньги можно потратить, допустим, на тот же спорт, на культуру, на молодежь.

Золотые медали из Раубич увезут и россияне, французы, норвежцы. К радости белорусских болельщиков, есть награда высшего достоинства и у нашей сборной. Дарья Блашко выиграла спринт. Говорит, накануне турнира впечатлилась встречей с президентом.

Дарья Блашко, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

В то время, когда он приезжал к нам, мне повезло проехаться с ним по трассе немного. Получился небольшой разговор, что также, возможно, сыграло свою роль.

После такого успеха в спринте сегодняшнюю гонку преследования ждали с особым волнением. Даша шла на серебро, но на последнем огневом рубеже зрители провели очередную параллель между Блашко и Домрачевой. Дарья-младшая стала стрелять по чужим мишеням. С ее титулованной тезкой такие конфузы случались не раз на этапах Кубка мира. Быть может, повод для очередного сравнения когда-нибудь Дарья Блашко подарит белорусам, стоя на олимпийском пьедестале.

Пока наград больше нет, но ни одним выступлением болельщиков наши спортсмены не разочаровали. В том же спринте вся наша команда девушек вошла в десятку, Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала.

Болельщики:

Мы пришли всей огромной семьей - папа, мама, я и наша дочурка маленькая. Мы уважаем этот вид спорта. Мы очень счастливы, что это чемпионат проходит у нас в стране. Это такое огромное достижение нашей республики! Радость переполняет, просто эмоции зашкаливают. Мы очень счастливы, ура! Беларусь - чемпион!

Галина Вишневская, участница юниорского чемпионата мира по биатлону (Казахстан):

Очень ослидно, можно сказать. Я бежала на многих соревнованиях, в многих соревнованиях принимала участие, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Могу сказать, что этот комплекс ничем не отличается от других, то есть только то, что здесь больше болельщиков, больше болеют.

Впереди еще два соревновательных дня и множество других возможностей. Ведь в спорте, как в жизни: далеко не все получается с первой попытки.