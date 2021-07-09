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Национальную команду Беларуси провожают на Олимпиаду в Токио

09 июля 2021 07:32
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Новости Беларуси. В Минске 9 июля провожают национальную сборную на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены приглашены во Дворец Независимости. Торжественная церемония проводов с участием главы государства – в Беларуси давняя традиция.

На главные летние старты белорусы завоевали больше 100 лицензий. Олимпийские игры пройдут 23 июля по 8 августа.

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# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко

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