Провалили третий период. Сборная Беларуси проиграла команде Дании на ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Дании на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы дважды вели, однако откровенно провалили третий период.

Счет был открыт уже на второй минуте. За нас забросил Демков. Правда, отдыхать команды ушли уже при паритете. Во втором отрезке Стефанович реализовал большинство и вновь вывел белорусов вперед – 2:1. Хороший задел перед последним периодом. Однако он превратился для нас в сущий кошмар. За 20 минут подопечные Михаила Захарова пропустили четырежды. Дания сильнее – 5:2.