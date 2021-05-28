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Провалили третий период. Сборная Беларуси проиграла команде Дании на ЧМ по хоккею

28 мая 2021 22:12
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Дании на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы дважды вели, однако откровенно провалили третий период.

Провалили третий период. Сборная Беларуси проиграла команде Дании на ЧМ по хоккею-1

Счет был открыт уже на второй минуте. За нас забросил Демков. Правда, отдыхать команды ушли уже при паритете. Во втором отрезке Стефанович реализовал большинство и вновь вывел белорусов вперед – 2:1. Хороший задел перед последним периодом. Однако он превратился для нас в сущий кошмар. За 20 минут подопечные Михаила Захарова пропустили четырежды. Дания сильнее – 5:2.

Провалили третий период. Сборная Беларуси проиграла команде Дании на ЧМ по хоккею-4

Это фиаско стало для нашей команды третьим кряду и заметно осложнило выход в плей-офф.

Теперь для того, чтобы попасть в четвертьфинал, необходимо побеждать швейцарцев и россиян. И к тому же надеяться на то, что кто-то из других претендентов оступится. Со швейцарцами играем 30 мая, с соседями – 1 июня.

# Чемпионат мира по хоккею # Артем Демков # Михаил Захаров # Михаил Стефанович # Фотофакт

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