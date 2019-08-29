«Приходим за настроением и мотивацией»: в Минске подводят итоги марафона здоровья САД

Новости Беларуси. Спортивный, активный, доступный. В столице подводят итоги марафона здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спортивный, активный, доступный. В столице подводят итоги марафона здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый четверг августа все желающие могли присоединиться к активному отдыху. Были организованы занятия по боксу, борьбе, танцам, фитнесу и другим видам спорта. Также можно было проконсультироваться у врачей различных профилей и освоить азы йоги. За месяц марафон объединил более 2000 человек.
Габриэлла Ивонна Акимова, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Беларуси:
Очень важно, что люди думают о своем здоровье в самом начале, с маленького возраста до старости. И понимают, что спорт – это не только для победы, это для участия и для здоровья, и всем можно участвовать.
Максим и Мария Дадычины:
Приходим сюда уже не первый раз – все мероприятия, которые здесь были, все и посетили. Приходим за настроением и мотивацией. Функционалка интересная, малыш на кикбоксинг – то есть все подряд, что есть, то и используем.
Прививаем спорт с детства ребенку, чтобы он знал, что не только на лавочке можно сидеть и весело проводить время в сомнительной компании, а заниматься спортом и быть здоровым, красивым.
Также можно было поучаствовать в различных спортивных челленджах и побороться за ценные призы: умные весы и тонометры.